Вопросы к власти, которые всегда актуальны

Специалисты по коммуникации отмечают, что в определенные моменты отдельные слова и обороты приобретают актуальность, начинают живо раздаваться в общественном пространстве, делают карьеру фронтменов, хотя раньше десятилетиями вели скромную жизнь схимников на страницах словарей. Одним из ключевых оборотов современного украинского дискурса стало "не ко времени". Зафиксированное еще в словарях Уманца и Союза (в архаической форме "не ко времени") и Голоскевича, ныне оно превратилось в мощный анестетик, которым в условиях величайшей и жесточайшей после Второй мировой войны в Европе власть утоляет определенные проявления общественного недовольства ее прежней и текущей политикой.

Что ж, о смертельной угрозе инфаркта от тромба коммуникаций в системе "индивид – общество – государство" и о масштабных проблемах с этим в Украине подробнее напишу в другой раз. К разговору о прошлых промахах обязательно придется вернуться после нашей общей победы, которая не спишет крови, страданий, разрушений и т.д. А сегодня – лишь краткая заметка на маргинесах информационного потока.

Итак, кейс первый. Уже не раз мне случаются новости о задержании и суде над 72-летним львовянином, который, по словам прокуратуры, привел российские ракеты на яворовский полигон. Старика никому не жалко, потому что тот руководил когда-то "Русским движением", сотрудничал с КГБ/ФСБ как доносчик и этим гордился, нес всякий бред в социальных сетях до самого ареста. И тут у меня включается красный сигнал предосторожности. Здравый смысл подсказывает: какой же шпион будет ходить по улицам вражеского города с раскрытым парашютом за плечами и в шапке-ушанке с красной звездой? Откуда мог хоть что-то узнать про секретный объект, плотно окруженный блокпостами, пенсионер, никакой стороной не причастный к войску и военной тайне? Ну разве что узнать в Википедии координаты достаточно немалого по размерам полигона. А старые советские карты с обозначением казарм и складов, может быть даже уточнены благодаря космическим фотографиям общего потребления, у российских бандитов-ракетчиков и без него были. Между тем, по данным американских масс-медиа, московитские ракеты попали именно туда, где ночевали курсанты, и в склады, откуда совсем недавно перед ударом успели вывезти в безопасное место легендарные "Джевелины". То есть источником убийственной информации был кто-то другой, кто реально имел доступ к тайне. А из глупого старика определенно делают козла отпущения, чтобы не искать, или даже вывести из-под подозрений реальных виновников. По "делу Шеремета" украинская прокуратура полностью себя дискредитировала, и хотя 72-летний львовский русофил является абсолютным антиподом Антоненко, Кузьменко и Дугарь, однако общая схема слишком похожа. Наибольшая угроза от таких сомнительных "расследований" та, что дело вроде бы "закрывают", но скрытый враг и дальше сдержит в системе и ждет случая нанести новый болезненный удар.

Второй кейс сегодня сформулировал известный общественный активист (ныне защищает Украину в рядах ВСУ, - Ред.) Игорь Луценко, который спросил: почему Иран разработал собственные боевые дроны, а украинцам годами препятствуют это и на институциональном, и на частном уровне? Сразу оговорюсь, что это часть более широкой проблемы уничтожения собственного вооруженного производства, которая заставляет просить дорогие (хотя и весьма эффективные!) иностранные образцы, скорость поступления которых обратно пропорциональна количеству пролитой нашими военными и гражданскими согражданами крови. Так, иранские дроны дребезжат, как мопеды, несут сравнительно (с ракетами и тяжелыми авиабомбами) незначительный заряд. Но ведь летят на 2 тысячи километров, и из-за низкой высоты полета их сложно поймать радарами! Почему, спрашивает Игорь Луценко на сетевой странице censor.net, "целые отделы в спецслужбах и органах правопорядка получают зарплаты из наших средств за то, что они следят, чтобы никто из рядовых украинцев не мог заниматься разработкой оружия для защиты страны"? Почему "сейчас фактически в Украине разработки частными компаниями ударных бпла запрещены"? Почему, несмотря на огромную продвинутость украинских инженеров и айтишников в сравнении с подсанкционным Ираном, наши государственные оружейные структуры не занимаются этими грозными и вполне достижимыми в изготовлении средствами поражения врага? Надеюсь, после кровавых ударов по Одессе, Николаеву, Белой Церкви поиски ответов оживятся.

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Автор – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета