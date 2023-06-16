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Вопросов о назначении глав райсоветов в Киеве не возникало бы, если бы реформа децентрализации в столице была завершена, - депутат Киевсовета Васильчук

16 июня, 2023 пятница
19:05
Общество

Депутат Киевсовета Вадим Васильчук считает, что единственным решением избежать политических конфликтов в вопросе назначения глав РГА в Киеве является завершение реформы децентрализации

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"До полномасштабного вторжения РФ у нас были изменения в законодательстве. Раньше мэр Киева предлагал кандидатуры на должности руководителей РГА, а утверждали их на государственном уровне. Я хочу подчеркнуть, что нам давно пора закончить реформу децентрализации. Ведь по всей стране эта реформа давно завершена. Единственным городом, который не провел реформу децентрализации, остается Киев. Если бы мы завершили реформу децентрализации в Киеве, у нас бы не возникало никаких вопросов о назначении глав РГА", - пояснил Васильчук.

Трагедия 1 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Киеве на Лесном массиве одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3 на улице Николая Матеюка, 3. Однако там было закрыто.

В результате падения обломков сбитой ракеты тогда погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девочка. Были и раненые – около 10 человек.

Все это произошло на улице, перед закрытым входом в укрытие.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, Зеленский провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

В субботу, 3 июня 2023 года, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела о закрытом укрытии. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче и заместителе главы Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко.

По версии следствия, глава медучреждения не проконтролировал работу укрытия, поэтому, как следствие, 1 июня во время ночной ракетной атаки оно оказалось закрытым и из-за невозможности попасть в него погибли две женщины и ребенок, а еще ряд лиц, также вынужденных находиться снаружи, получили ранения.

Охранник заведения Вадим Мишкин - единственный, кто признал свою вину. Его отправили в СИЗО на 2 месяца.

Украина
политика
децентрализация
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