"Вопросов к Путину много": жены и матери мобилизованных едут в Москву встретиться с президентом РФ и провести акцию на Красной площади

Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

80 протестующих входят в краснодарское отделение Совета матерей и жен и планируют акцию на воскресенье, приурочив ее ко Всемирному дню матери.

Одна из женщин рассказала, что ее муж, мобилизованный в конце сентября, перестал выходить на связь, и с 9 октября ей ничего не известно о его судьбе. В военкомате ей сказали, что мужчина якобы пропал без вести, но никаких документальных подтверждений этому не дали.

Искать правду в Кремле женщины намерены потому, что не ждут помощи от властей региона и не верят им, говорит активистка. По ее словам, такие же делегации можно ожидать и из других российских городов.

"Вопросов к Путину очень много. В Совете формируют их общий список. Все хотят получать правдивую информацию о пребывании их родных и добиться возвращения тех, кто по закону не подлежит мобилизации, но подпал под нее. Многие продвигают вопрос по поводу выплат, но я бы не относила его к основным", - рассказала собеседница МО.

Впрочем, она сомневается, что Путин их примет, скорее анонсированная Дмитрием Песковым встреча пройдет с "согласованными" матерями и женами. Лидер Совета матерей и жен Ольга Цуканова уже заявила, что ее соратниц к Путину не зовут, а за активистками началась слежка.

По данным "Верстки", Кремль хочет устранить протест родственников военнослужащих и создать подконтрольное "движение матерей". С кем встретится президент в День матери, пока неизвестно.

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