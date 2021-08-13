"Вопросом уже занимаются правоохранители": в МИД отреагировали на ноту Грузии из-за компании, которая водит туры в Абхазию

Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

В МИД подтвердили получение ноты посольства Грузии в Украине об организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированный Россией регион Грузии - Абхазию.



"Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", - сказал Николенко.

Он добавил, что МИД считает "такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой".

"Этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий", - добавил представитель МИД.



Отметим, в компании "Кулуар" заявили, что не организуют туров в оккупированную Абхазию, а только "консультируют туристов по маршрутам". Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию".



"Мы просим туристов воздержаться от восхождений в Абхазии. Со своей стороны просим прощения за неправильно поданную информацию, которую уже сейчас исправляем. Особенно у наших грузинских коллег, с которыми нас объединяет многолетнее сотрудничество", - говорится в заявлении.



10 августа украинский блоггер, писатель, ветаран АТО и путешественник, десантник Валерий Ананьев распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар поход" устраивает горные туры в Россиию, а также в оккупированную Абхазию. Информацию о турах в РФ и оккупированную Абхазию с сайта убрали, однако она сохранилась в кэше.



Украинский пранкер Евгений Вольнов решил позвонить в "Кулуар поход" якобы от имени российских военных, которые хотят провести время в Карпатах, а от компании просят помощи в оформлении документов.



Пранкер спрашивает у менеджера, не страшно ли, что они - "русские военные", она отвечает "нет, если не будете в военной форме".

