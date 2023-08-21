Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, передает Tagesschau .

Он отметил, что в контексте решений Нидерландов и Дании о F-16 для Украины никакого давления на правительство Германии в вопросе поставки Taurus не ощущается.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения по поставке Taurus до или на заседании правительства на следующей неделе, Гебештрайт сказал, что он не может назвать никаких сроков.

"Важно то, что в данный момент нет ни одного нового статуса", - подчеркнул представитель правительства.

При этом чиновник добавил, что сейчас важно, чтобы Украину поддерживали "по мере возможностей ФРГ".

По его словам, Германия является вторым по мощности поддержки союзником Украины после США.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

Недавно нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.