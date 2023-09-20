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Аналитика

"Зерновой кризис" не должен затмить отношения между Украиной и Польшей. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
20 сентября, 2023 среда
21:05
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Ситуация, когда на первый план вышел вопрос зерна или другой агропромышленной продукции, связана с довольно критическими заявлениями на текущем этапе. Эти вещи бизнесовые, экономические, но они не должны затмить то, что Украина и Польша являются надежными партнерами в главном – противодействии российской агрессии

Польша на первом этапе войны передала нам значительное количество собственных вооружений: танки, системы ПВО, самолеты, боеприпасы для различных систем. Это обеспечило важную поддержку на первом этапе. И сейчас мы понимаем, что сохранить это продвижение очень важно, ведь на территории Польши создаются совместные предприятия, где ремонтируется украинское зарубежное оружие. К тому же, сейчас есть инициатива по созданию общих образцов вооружений.

Дариуш Матерняк, польский эксперт по международным вопросам, руководитель Центра Польша-Украина рассказал, что для Польши главной угрозой остается Россия.

"С одной стороны не изменилось понимание того, что главной угрозой для нас, для Украины для ЕС или НАТО является Россия. Поэтому нам нужно поддерживать Украину в этой войне. С другой стороны, эти заявления, которые имеем за последние несколько дней по вопросу импорта украинского зерна в Польше, они на самом деле имеют довольно негативный момент в польско-украинских отношениях. И можно сказать, это своего рода кризис в этих отношениях, который связан именно с этим вопросом", - отметил Матерняк.

По мнению польского эксперта, на общий смысл польско-украинских отношений последние заявления не должны влиять. В настоящее время Польша работает над укреплением вооружения ВСУ.

"В одной из польских компаний идет ремонт танков Leopard 2, которые были переданы Украине. Уже два первых танка этого типа 2-3 недели назад приехали в Польшу на ремонт. Все то, что производят польские предприятия при необходимости позже ремонтируется также в Польше", – отметил Матерняк

Контракт с Польшей о САУ Krab

Контракт о САУ Krab – это еще 54 единицы, которые должны быть поставлены Польшей в Украину.

"Это действительно вопрос нескольких лет. На данный момент есть такое мнение, что польские предприятия могут производить 20-30 САУ Krab в год. Думаю, в первую очередь это производство именно для нужд ВСУ. Через 2, возможно 3 года этот контракт будет выполнен. Возможно, Польша будет ожидать также и дальнейших заказов со стороны ВСУ", – заявил Дариуш Матерняк.

По его словам, Польша до войны производила около 20-25 тысяч снарядов 150 мм САУ Krab и других образцов. Это производство должно быть увеличено как минимум в 4-5 раз. Над увеличением поставок именно боеприпасов этого калибра работают предприятия Польши и других стран.

Россия нарушает все принципы Хартии ООН

Выступление Зеленского в Совбезе ООН было важно. Он говорит о том, что Россия нарушает все принципы Хартии. и сейчас наши военные на фронте кровью обеспечивают, чтобы эти базовые принципы существования государств были восстановлены на примере Украины и других государств.

Ситуация на фронте

Карта бойових дій Бахмут

Фото: Згурец


Командир взвода снайперов "Призраки" президентской бригады, старший лейтенант Призрак рассказывает, что в настоящее время наши войска на Бахмутском направлении находятся в обороне.

"Мы взяли определенные участки, освободили определенные места, заняли высоты, которые нам помогают держать их очень хорошо. Враг пытался контратаковать, но все его попытки сошли к нулю. Пехота у нас самая мощная, это придает уверенность даже нам", - отметил Привид.

Буквально несколько дней назад ВСУ объявили о результатах своей работы на Бахмутском направлении. Были уничтожены более 500 врагов, это колоссальный результат. Сейчас ВСУ пытаются уничтожить специализированные цели, имеющие весомый ряд у врага, поэтому на них делается акцент. Относительно снайперских работ ВСУ всегда положительно оценивают врага в плане правильной подготовки, акцентов на его подготовку.

Работа винтовки "Аллигатор" украинского производства

Винтовка "Аллигатор" с точки зрения снайперской работы имеет большой плюс: она бесшумна. Также у нее практически нет отдачи, у нее стоит система, которая позволяет нормально прицеливаться и не иметь при этом отдачи.

"Она позволяет точно работать почти до трех километров. Для нас она играет большую и замечательную роль, потому что помогает уничтожать врага через стены. Это очень важная тема. Она уже стоит у нас на вооружении, мы уже с ней работаем", - заявил командир взвода снайперов "Призраки".

Благодаря работе нашего вооружения ВСУ могут справиться с любыми задачами, которые могут появиться на поле боя.

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