Вопрос замены премьер-министра не рассматривается, - Арахамия
Ни в провластной фракции, ни в парламенте не поднимался вопрос замены действующего главы правительства Дениса Шмыгаля
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеграммах, комментируя сообщения СМИ о возможных кадровых ротациях главы Кабмина.
"Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал Арахамия.
Впрочем, он не исключает возможных изменений в Кабинете министров в целом.
"Что касается других членов правительства, то точечные ротации в Кабинете Министров происходят на постоянной основе. Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - написал Давид Арахамия.
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