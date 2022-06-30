Вопрос замены премьер-министра не рассматривается, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеграммах, комментируя сообщения СМИ о возможных кадровых ротациях главы Кабмина.

"Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал Арахамия.

Впрочем, он не исключает возможных изменений в Кабинете министров в целом.

"Что касается других членов правительства, то точечные ротации в Кабинете Министров происходят на постоянной основе. Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - написал Давид Арахамия.