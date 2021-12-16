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"Вопрос взаимного интереса": министры обороны США и Канады обсудили обострение на границе Украины с РФ

16 декабря, 2021 четверг
08:59
Мир

Министры обороны США и Канады Ллойд Остин и Анита Ананд обсудили по телефону эскалацию РФ вблизи границ с Украиной и выразили обеспокоенность российской агрессией

Об этом пишет Укринформ .

"В течение часового разговора министры обсудили ключевые вопросы взаимного интереса двух государств. В частности, общая обеспокоенность по поводу агрессивных и дестабилизационных действий России в Украине и вокруг нее", - отметили в Минобороны Канады.

Также в сообщении отметили, что во время разговора речь шла о общих приоритетах и координации между партнерами и союзниками.

"Министр Ананд подтвердила непреклонную поддержку суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в Министерстве обороны Канады.

Кроме того, министры обсудили модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и усиление сотрудничества между Канадой и США в других частях света.

  • Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу маневров российских войск вблизи границы с Украиной.
  • США направили $300 млн из оборонного бюджета в поддержку Украины.

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