"Вопрос взаимного интереса": министры обороны США и Канады обсудили обострение на границе Украины с РФ

Об этом пишет Укринформ .



"В течение часового разговора министры обсудили ключевые вопросы взаимного интереса двух государств. В частности, общая обеспокоенность по поводу агрессивных и дестабилизационных действий России в Украине и вокруг нее", - отметили в Минобороны Канады.



Также в сообщении отметили, что во время разговора речь шла о общих приоритетах и координации между партнерами и союзниками.



"Министр Ананд подтвердила непреклонную поддержку суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в Министерстве обороны Канады.



Кроме того, министры обсудили модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и усиление сотрудничества между Канадой и США в других частях света.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу маневров российских войск вблизи границы с Украиной.

США направили $300 млн из оборонного бюджета в поддержку Украины.

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