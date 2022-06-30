Вопрос времени, когда РФ ударит по странам Балтии, – нардеп Дунда

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если мы действительно признаем, что у нас сейчас происходит борьба между двумя цивилизациями, где НАТО является фундаментом современного мироустройства, без которого мир будет совсем другой, то цель РФ – уничтожить этот фундамент. Соответственно надо понимать, что это вопрос времени, когда Россия ударит по НАТО, чтобы показать, что пятая статья не работает, то есть нет смысла существования Альянса", - отметил нардеп.



Олег Дунда отметил, что Россия, расшатывая организацию Североатлантического договора, поставит перед государствами, планировавшими вступление в Альянс, или уже членами НАТО решение для себя вопроса присутствия в этом военном союзе. Таким образом будет расшатываться весь мировой баланс.



"Соответственно, это вопрос времени, когда РФ ударит по странам Балтики, чтобы поднять вопрос: стоит Каунас или Таллинн Третьей мировой войны с ядерным оружием или не стоит. Напомним, такой же вопрос вставал в 30-х годах прошлого столетия: стоит ли Данциг Второй мировой войны. Оказалось, мировые лидеры и государства ответили, что не стоит. И потому РФ так же будет пытаться это проверять. Надо готовиться к наступлению РФ на Балтику", - подчеркнул Дунда .

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