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Вопрос времени, когда РФ ударит по странам Балтии, – нардеп Дунда

30 июня, 2022 четверг
13:38
Мир

Олег Дунда, народный депутат Украины, отметил, что если НАТО является фундаментом современного мироустройства, без которого мир будет совсем другой, то цель РФ – уничтожить этот фундамент

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если мы действительно признаем, что у нас сейчас происходит борьба между двумя цивилизациями, где НАТО является фундаментом современного мироустройства, без которого мир будет совсем другой, то цель РФ – уничтожить этот фундамент. Соответственно надо понимать, что это вопрос времени, когда Россия ударит по НАТО, чтобы показать, что пятая статья не работает, то есть нет смысла существования Альянса", - отметил нардеп.

Олег Дунда отметил, что Россия, расшатывая организацию Североатлантического договора, поставит перед государствами, планировавшими вступление в Альянс, или уже членами НАТО решение для себя вопроса присутствия в этом военном союзе. Таким образом будет расшатываться весь мировой баланс.

"Соответственно, это вопрос времени, когда РФ ударит по странам Балтики, чтобы поднять вопрос: стоит Каунас или Таллинн Третьей мировой войны с ядерным оружием или не стоит. Напомним, такой же вопрос вставал в 30-х годах прошлого столетия: стоит ли Данциг Второй мировой войны. Оказалось, мировые лидеры и государства ответили, что не стоит. И потому РФ так же будет пытаться это проверять. Надо готовиться к наступлению РФ на Балтику", - подчеркнул Дунда .

  • 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО будет воевать за Литву, если Россия пойдет на вторжение
  • Также Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Россия планирует спровоцировать конфликт с НАТО, угрожая Литве
  • 30 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит присутствие войск на территории стран Балтии и укрепит оборону союзников.

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Россия
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Эстония
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