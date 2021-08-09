"Вопрос в том, что для этого нужно": посол Великобритании назвала вступление Украины в НАТО "решенным вопросом"

Об этом она сказала в интервью ВВС Украина .

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет ", - заявила она.



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Симмонс добавила с вовлеченностью Украины в операции НАТО - прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы.

"В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" говорит: есть сопутствующие реформы, в которых также должно быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - подчеркнула посол.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово предоставить четкий график вступления Украины в Альянс.

Первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что 13 членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и членства недостаточно достижения определенных критериев .

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, НАТО честно ответить на вопрос о сроках получения ПДЧ страной и вступления в Альянс.