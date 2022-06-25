Вопрос увольнения Баканова неактуален, - нардеп Вениславский
Вопрос ротации руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова не рассматривается
Об этом заявил народный депутат от "Слуги Народа" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарфона, передает Интерфакс-Украина.
"У меня пока нет информации, что рассматривается вопрос о смене руководителя СБУ, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, думаю, преждевременно", - сказал Вениславский.
По его словам, этот вопрос на комитете не рассматривался.
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Вениславский отметил, что у членов комитета по нацбезопасности "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны действительно есть вопросы", но это не касается руководителей.
"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", – подчеркнул нардеп.
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