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Вопрос Украины для Макрона - вопрос европейского единства и реакции на угрожающую безопасности Европы диктатуру - Шкиль

25 апреля, 2022 понедельник
21:03
война с Россией Эммануель Макрон

Журналист Андрей Шкиль считает, что для президента Франции Эмманюэля Макрона вопрос Украины является вопросом европейского единства и реакции на диктатуру, угрожающую безопасности в Европе.

Он выразил такое мнение в эфире Еспресо.

"На дебатах, состоявшихся накануне 2-го тура выборов президента Франции, после вопроса, каким образом увеличить покупательную способность французов, вторым был вопрос Украины. Ведь Эмманюэль Макрон рассматривает вопрос Украины как вопрос европейского единства, реакции европейского сообщества на диктатуру, угрожающую безопасности в Европе. Эта реакция должна быть общей и продемонстрирована миру и Украине в первую очередь таким образом, чтобы это так же легко читалось", - отметил Шкиль.

Журналист добавил, что во Франции Украина уже звучит не просто в контексте войны, а как фактор, объединяющий Европу.

"Это были важные выборы с точки зрения места, которое Франция будет занимать в Европе, каким будет европейское сообщество после выборов французского президента. Сохранение Макрона как президента Франции дает большие шансы европейскому единству. Украина занимала важное место в избирательной кампании и будет занимать его в будущем 5 -летней каденции Макрона. Внешняя политика президента Франции будет ориентирована в первую очередь на укрепление системы европейской безопасности, в которую будет включена Украина", - отметил Андрей Шкиль.

  • Напомним, Эмманюэль Макрон во второй раз стал президентом Франции. Об этом свидетельствуют результаты выборов. За Макрона проголосовало 18 779 809 избирателей. Он набрал – 58.55%.
  • Президент США Джо Байден, поздравляя своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, напомнил, что ожидает тесного сотрудничества в том числе и по поддержке Украины.

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