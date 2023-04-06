Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

На днях состоялась встреча президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти: в китайском МИД утверждали, что американцы "потакают политической деятельности сепаратистов".

Также в министерстве назвали вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.

"Это является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам "независимости Тайваня". Китай решительно выступает против и решительно осуждает это", - отметил глава учреждения Цай Ин Вэнь.

В заявлении МИД КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.

"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", – говорится в заявлении.