Вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать, - МИД Китая о встрече Инвэнь с Маккарти
В китайском МИД отреагировали на встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, заявив, что США предоставляют площадку "сепаратистам"
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
На днях состоялась встреча президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти: в китайском МИД утверждали, что американцы "потакают политической деятельности сепаратистов".
Также в министерстве назвали вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.
"Это является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам "независимости Тайваня". Китай решительно выступает против и решительно осуждает это", - отметил глава учреждения Цай Ин Вэнь.
В заявлении МИД КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.
"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", – говорится в заявлении.
- Напомним, Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
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