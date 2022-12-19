В эфире телемарафона советник предположил, что Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко обсуждали больше не войну против Украины и участие Беларуси в боевых действиях, а интеграцию Беларуси в состав РФ.

"Они скорее обсуждают, будет ли Беларусь существовать как самостоятельное государство, будут ли в рамках века основания СССР более интегративные процессы между Россией и Беларусью проводиться. Чтобы Россия взяла по сути под контроль Беларусь, а Путин сказал, что он уже начал собирать земли словянские или советские земли", — сказал он.

По мнению Подоляка, Лукашенко будет предложено стать губернатором или остаться президентом, которого в Кремле будут считать генерал-губернатором Беларуси.

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В частности, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Россия на переговорах в Минске пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для существенно ослабленной российской армии.

"Помимо стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно многое теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов", - отметил Юсов.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления окупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин склонит Лукашенко во время визита.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.

Встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 19 декабря будет частью усилий, которые должны создать информационное условие для нового этапа войны против Украины.

Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили с заявлениями по окончании встречи в Минске, российский президент прибыл в Белоруссию впервые с 2019 года.

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