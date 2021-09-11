Вопрос "Северного потока-2" следует рассматривать в нормандском формате - Офис президента
Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности Украины
Такой точки зрения придерживается руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Еспресо.TV .
"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. И поэтому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общее урегулирование конфликта, к нормандского формата рассмотрение и этих вопросов ", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, 11 сентября 2021 года.
Он отметил, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.
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"Я считаю, продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в частности масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о ее рисках (о рисках агрессии, - ред.) и вероятности вчера говорил здесь президент. Ну и когда у твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - приводит слова Ермака агентство Интерфакс-Украина.
"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса на нормандском формате, для привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил руководитель президентского офиса.
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