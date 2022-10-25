Вопрос разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью назрел и перезрел, - Климкин
Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, отметил, что в международно-правовом плане следует относиться к Беларуси четко и осторожно, чтобы не вывести сегодняшнее белорусское руководство из-под ответственности как сообщника российской агрессии
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Вопрос разрыва дипломатических отношений с Беларусью абсолютно логичен, который не только назрел, а уже перезрел. Также нужно понимать, что Лукашенко в данном смысле не является легитимным президентом Беларуси, его не признает мир и Украина, к тому же он является основным двигателем пророссийской деятельности". в Беларуси", - прокомментировал дипломат.
Павел Климкин отметил, что иногда звучат предложения объявить Беларусь оккупированной территорией, но здесь нужно быть очень осторожными в идеях и словах. Потому что разорвать дипломатические отношения с Беларусью – это очевидная история, а объявить Беларусь оккупированной, то исходя из этого, тогда Лукашенко вынужден выполнять приказы, соответственно, встает вопрос ответственности его и Беларуси, также многие другие вопросы наказания, репараций.
"И я бы не лил воду на мельницу Путина и не делал бы вид, что на самом деле у них есть союзное государство и определенный новый Советский Союз. То есть расторжение дипломатических отношений однозначно нужно и по этим вопросам нет никаких. А вот с другими международно-правовыми вещами , то я бы советовал быть очень четким и осторожным, чтобы не вывести сегодняшнее руководство Беларуси, сознательно не говорю президент Беларуси, из-под ответственности как сообщника российской агрессии. Отвечать должны все", - подчеркнул Климкин.
- Напомним, в середине октября Путин и Лукашенко договорились о создании "общей группировки" войск на территории Беларуси.
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