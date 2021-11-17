Вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца отопительного сезона вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы не будет рассматриваться
Об этом Виталий Кличко заявил в Telegram.
"Я понимаю, насколько чувствительный вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесен он пока только на обсуждение. Это проект. А не принятое решение! Но, как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что главная составляющая стоимости тарифов - рост цен на энергоносители. По его словам, в этом году из столичного бюджета компенсировали 2 млрд грн, чтобы тарифы на отопление и горячую воду для киевлян не повышались.
Кличко отметил, что столичные власти дотируют тарифы на коммунальный транспорт и удерживают цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн.
"Мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать оплату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - отметил Кличко.
- Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года цены на проезд в общественном транспорте Киева планируют повысить. Для жителей столицы проезд обойдется в 12 грн при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 грн. 20 коп., а разовая поездка будет стоить 20 грн.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года "вынужденным шагом".
- Государственная регуляторная служба Украины может упразднить решение о повышении цен на общественный транспорт в Киеве.
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