Вопрос освобождения Крыма может возникнуть раньше, чем деоккупация Донетчины и Луганщины, - военный эксперт Жданов
Олег Жданов, военный эксперт, считает, что одна из главных наших задач - выход на побережье Азовского моря, чтобы пополам рассечь группировки российских войск и отсечь полуостров Крым
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Крым географически расположен таким образом, что, если мы начинаем освобождать нашу территорию, особенно Запорожскую и Херсонскую области, то Крым – это удар с фланга, то есть возможность нанесения флангового удара по нашим войскам. Поэтому вопрос освобождения Крыма может возникнуть даже раньше, чем вопрос освобождения Донбасса, Луганской и Донецкой областей", - пояснил военный эксперт.
Олег Жданов заметил, что если посмотреть на карту, то одна из главных наших задач - выход на побережье Азовского моря, чтобы пополам рассечь группировки российских войск и отсечь полуостров Крым.
"С Азовского побережья даже теми средствами, которые у нас есть сегодня, мы будем фактически доставать до Керчи. Соответственно, можем перекрыть или разрушить мост и исключить возможность переброски войск через Керченский пролив. И тогда вопрос Крыма будет стоять на повестке дня первым, а не вторым. ", – заметил Жданов.
- Ранее генерал США Ходжес назвал ключевое условие освобождения Крыма летом 2023 года.
- Также военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что ВСУ зайдут в Крым до лета этого года
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