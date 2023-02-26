Ситуация на Бахмутском направлении

Хотелось бы начать наш обзор ситуации вокруг Бахмута, которая остается наиболее сложной. Собственно, сейчас враждебные боевые действия вокруг города – одно из пяти направлений, где РФ пытается реализовать свое тупиковое наступление.

Сегодня вечером Генштаб сообщил, что россияне в воскресенье вели безуспешные боевые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, но, конечно, важные детали. Возвращаясь к Бахмуту, скажу, что сегодня разговаривал со своим товарищем из нашего штурмового полка под Бахмутом, который имеет на вооружении гаубицы 105 мм. Он говорит, что целей так много, что не успевают уничтожать. Количество живой силы и мобильных целей противника на участке 4 км настолько много, что это за пределами допустимого. Даже значительное количество артиллерии с нашей стороны не всегда помогает. Главное, чтобы хватало боеприпасов, хотя с этим временем есть нюансы. По его оценкам, соотношение в артиллерии - где-то 2:1, а что касается потерь, то речь идет о 1:10, когда говорим о живой силе. Сегодня Резников сказал, что на Восточном фронте РФ в сутки теряет 500 убитыми и 900 ранеными. Более семи месяцев атаки на Бахмут успеха не имели. Затем ценой значительных потерь враг захватил Соледар и сейчас продолжает атаки на Бахмут по трем направлениям. Самая сложная ситуация на севере, где по трассе Бахмут – Славянск враг пытается протискиваться из Берховки и Ягодного в сторону Часового Яра. Почему это важно? Через Часов Яр пролегает один из последних или почти последний путь через Хромово, который обеспечивает Бахмут. На юге РФ пытается несколько дней подряд атаковать с направления Ивановского и немного восточнее. Еще вчера сообщали, что расстояние от Ягодного, куда вошел враг, до Ивановского - в пределах 5 км. Этот участок РФ пытается сжимать по обе стороны. В этом коридоре расположена важная дорога через Хромово, которая находится под огнем противника, и что, мол, есть риски окружения нашей группировки в Бахмуте. Но сегодня информация несколько иная. Россиян сдвинули из района Ивановского, а на севере Бахмута наши войска стабилизировали линию фронта и отвоевали несколько важных позиций к западу от Берховки и Ягодного. Пару часов назад контратака наших войск еще продолжалась. Эти боевые действия – в зоне пересечения двух трасс близ Параскиевки. ВСУ пытаются выйти в тыл группировки российского наступления, исходившей от Берховки. Динамика на этом участке фронта достаточно стремительна. Возможно, это связано с тем, что там находится командующий Сухопутными войсками Александр Сырский . В любом случае, вопрос об отходе наших частей от Бахмута на новые линии обороны, кажется, абсолютно не стоит. Продолжается уничтожение враждебных сил в сложнейших условиях. Так происходит на всех участках фронта в начале второго года новейшей фазы злости РФ против Украины.

Офицер ВСУ и нардеп VII созыва Игорь Лапин напомнил о достаточно хорошей статистике в контексте противостояния артиллерий, то есть 1:2. Хорошо помним, каково было сосредоточение артиллерии РФ в начале войны. Сейчас огневых валов у них не получается, потому что нет преимущества в артиллерии 1:10 или 1:100, но, тем не менее, они пытаются заменить нехватку артиллерии именно пехотными атаками. Против пехотных атак, конечно, труднее работать нашим артиллеристам, потому что городская застройка, агломерация усложняют работу. Здесь остро стоит вопрос обеспечения нашей пехоты на передовых рубежах минометами, минометными снарядами, а этот минометно-снарядный голод у нас длится много месяцев, особенно это касается калибра 120 мм. Тоже есть проблемы с 82-м калибром, 60-м. Следовательно, ограничиться закупкой только минометов и не наладить до конца поставки минометных снарядов - серьезный вызов для Минобороны, фактически отвечающего за закупки. Были провальными попытки атаковать Угледар. На некоторых небольших участках они имели успех, но украинские военные его нивелировали, восстановили позиции. Хотя есть данные разведки о большом сосредоточении россиян на Угледарском направлении. Мы понимаем, зачем это нужно РФ. По непроверенной информации, зашли срочники армии России. Мы помним, как РФ готовила общество, что они устремятся в бой. Игорь Лапин считает, что не зря готовили, что будут бросать детишек. Они тренированы, выносливы, но, самое главное, они более послушны командировам, чем мобилизованные. РФ будет использовать этот резерв и в горячей фазе весной и дальше проигрывает тот, кто первым задействует последний резерв. Игорь Лапин полагает, что Залужный это понимает и те наши резервы, которые готовили для контратак, будут еще накапливать, но РФ еще не все бросают в мясорубку. Кто первым пойдет в атаку, тот разоблачит направления концентрации своих резервов. Мы тоже будем это понимать. Офицер ВСУ также ожидает поставки оружия дальностью 150 км, ведь оно помогло бы поражать более дальние логистические центры. Если говорить об Угледаре, то как раз перерубка логистических путей между Крымом и Донбассом была бы логична с помощью летящего более чем на 150 км. До Мелитополя от Угледара – 75 км, но мы не можем на нулевую линию выводить те же HIMARS, поэтому немного не достаем.

Риск торможения предоставления Украине западной техники

По словам Игоря Лапина, на фоне обострения риторики КНР сейчас останавливать наш потенциал приостановкой или торможением оказания помощи никто уже не будет. Наша инициатива, неплохо развивавшаяся осенью прошлого года, затормозилась за счет уменьшения поставок вооружения. Второй момент, когда все говорили, что мы пойдем в Херсон, мы пошли на Харьковщину. Что нам даст перерубку логистического пути между Крымом и Донбассом? Мы ведь сегодня не пойдем на Крым. Даже если мы не освободим все к Чонгару и не закрепимся там, зайти в такой узкий коридор и выгребать от крымской и донецкой группировки будет трудно. Это зависит от ширины коридора, но мы не властвуем на тех территориях в небе, поэтому без прикрытия заходить туда - это подвергать все опасности, если брать направление от Запорожья до Мелитополя. Расширять коридор тогда нужно будет на Донетчину и Крым. Будет ли достаточно сил без прикрытия с неба? Это очень рискованная вещь, хотя нет полной картины разведданных, которые есть в РФ, чтобы проанализировать. Кроме того, нет точной информации о нашем резерве. Мы знаем, что сейчас формируют резервные бригады контрнаступления Нацгвардии. К нам едут Bradley, которые могут быстро перемещаться по лесам и полям. Мы понимаем, что на подходе танки, но вся техника должна быть прикрыта с неба. Если этого не обеспечить, будет проблема не только в "Ланцетах", которые приводят "Орланами", дронах-камикадзе, но и от авиации, около 400 бортов которых сосредоточено. Это очень большое количество. Одними Stinger, "Иглами" мы не справимся, потому что на таком небольшом участке такое количество авиации может очень помешать. Наши граждане верят в ВСУ, о возможных направлениях наступления знают двое: Господь Бог и Залужный.

Контрнаступление Украины

Игорь Лапин считает, что больше обостряться войне уже некуда, ведь работают авиация, "искандеры", артиллерия, людей уничтожают. По поводу ядерной угрозы Игорь Лапин обратил внимание на заявление Китая, несмотря на весь негатив в 12 пунктах китайского мира по поводу неиспользования ядерного оружия. Второй момент – геополитика. Вопрос, как отреагируют США и ЕС на такие предложения Китая по поставкам летального оружия России. Если они будут медлить, то получат еще большую эскалацию. Не имея прикрытия с неба - самолетов, мы можем потерять эту броню во время возможных контратак, в том числе по освобождению Крыма. Поэтому либо дают все и сразу, и мы имеем возможность быстрых контрнаступлений, завершения войны, что даст экономию Запада на финансировании оружия для Украины, поддержки нашей экономики во время войны. Или, если думать, что Путин сделает еще сильнее, мы уже не паникуем по поводу ядерного оружия, потому что если это произойдет, это не решит проблемы войны. Это может только уничтожить множество людей. Но вопрос возможного успеха сухопутных войск РФ в Украине этим не решится. Россия это понимает и свое заявление КНР делала именно в таком контексте. То, что они надули щеки, которые дадут РФ летальное оружие, а ЕС и США ответили, пока заявления, даны разведки. Но самого предоставления еще не было. Если это произойдет, против Китая нужно будет не только внедрять адские санкции со стороны Запада, а это уже война цивилизационного выбора, демократия или авторитаризм. Если авторитарные режимы победят, завтра будут Тайвань, совсем другие геополитические проблемы. Если США оставят нас, на их обеспечении мировой безопасности можно будет поставить крест. Мировая система коллективной безопасности закончилась, когда РФ вошла в Крым, потому что не сработал ни один международный договор с подписями РФ, США, КНР, Великобритании. Когда начинают заводить нас в заблуждение, что они будут договариваться или помогать, есть экземпляры Будапештского меморандума на украинском, русском и английском языках. Все равнозначны. Они гарантировали нам территориальную целостность. Великобритания – наш хороший адвокат на мировой арене из крупных геополитических игроков. Игорь Лапин сомневается, что РФ будет заходить в клинч, ведь еще проблемы после коронавируса, завал экономики может повлечь негативные последствия для Си Цзиньпина. Внутренний потребитель не съест все сделанное Китаем. Здесь все будет зависеть от готовности Запада играть ва-банк. Иного выхода нет. Если КНР будет поставлять РФ летальное оружие, нам будет гораздо труднее. Хотя скорость возможной поставки этого вооружения и нашей контратаки дискуссионна. Если раньше разбить сухопутную группировку РФ, то другое оружие некому будет поставлять.

Контрнаступление и контратака – еще не слом в войне. Им может быть его результат. Это разные шаги, которые идут один за другим. Насколько это ускорит нашу победу? В РФ нет общества - это "терпилы", которые будут дальше отправлять сыновей и мужчин на войну, поэтому не будут бунтовать против еще одной мобилизации, срочников. Игорь Лапин заметил, что не верит, что элиты России ради денег будут противостоять Путину. Победа для Украины – это "зонтик" НАТО и развал российской империи с отсутствием угрозы от нее, демилитаризация. Путиных, двойников много. Если официально объявят, что он все, то будет пустой трон и в РФ начнется война всех против всех. Поэтому Игорь Лапин приветствует создание частных армий в России, ведь они будут потом потом рушиться и Украине станет легче. Но трон не пуст, Путин правит и россияне готовы умирать за своего царя. Пропаганда РФ подвела россиян под то, что коллективное Запад очень хочет уничтожить Путина. Защищая его, россияне воюют против Запада, НАТО в "братской" Украине. Военный подчеркнул, что не верит, что победа Украины в контратаке и контрнаступлении сломает систему управления РФ. Эти изломы будут вредить РФ, мы захватим трофеи, но война на них еще не закончится.