Вопрос о разрешениях на полеты между Украиной и Турцией решен, - МИД

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.



"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы: Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой", - написал Николенко.



Он также призвал украинских пассажиров проверять расписание на сайте перевозчика.

По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в / из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные вылетать в соответствии с обновленной полетной программы. Просьба к ???????? пассажиров проверять расписание на сайте перевозчика. - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021