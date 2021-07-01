Вопрос о разрешениях на полеты между Украиной и Турцией решен, - МИД
Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" решил проблему с получением разрешений на полеты из и в Турцию
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы: Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой", - написал Николенко.
Он также призвал украинских пассажиров проверять расписание на сайте перевозчика.
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