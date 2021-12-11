Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решать Киев и страны Альянса, и никто другой, - Столтенберг

Об этом Столтенберг сказал в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает УНИАН .

По его словам, в вопросе о членстве Украины в НАТО говорится об уважении суверенитета независимого государства в Европе.

"Это снова и снова констатировалось, начиная от Хельсинского заключительного акта с 1975 года и много раз после того, что в Европе каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь. И это касается Украины. Итак, мы придерживаемся наших решений, и ничего не изменилось, когда речь идет о подходе НАТО к членству Украины, это зависит от Украины, чтобы выбирать собственный путь и выбирать, хочет ли она стремиться к членству или нет. И никто другой", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия пытается восстановить сферы влияния, когда стремится контролировать, что могут делать страны-соседи.

Столтенберг как представитель Норвегии отметил, что очень рад, что в 1949 году Париж, Лондон и Вашингтон не слушали Москву, выступавшую против членства Норвегии в НАТО, и поддержали присоединение его страны, поскольку она к этому стремилась.

"И также мы должны уважать желание каждого суверенного государства в Европе", - сказал Столтенберг.