"Вопрос нескольких месяцев": белорусская журналистка Радина о вступлении Беларуси в войну против Украины

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Во-первых, хочу подчеркнуть, что Лукашенко является самозванцем. Во-вторых, решение о повторном наступлении с территории Беларуси будет принимать не он. Это решение будет принимать Путин. То, что белорусская армия пока не вступила в войну против Украины означает, что Путин пока не видит в этом смысла.Я считаю, что повторное наступление с территории Беларуси на территорию Украины все-таки произойдет.Скорее всего это произойдет не в ближайшее время, а в течение нескольких месяцев.Хотя, учитывая безумие Путина, можно ожидать и внезапного удара из Беларуси", - пояснила Радина.

Журналистка считает, что Лукашенко потерял всякий контроль над собственным государством

"Сегодня Лукашенко потерял любую возможность для маневра. Он ничего из себя уже не представляет. Все эти совещания, которые он проводит, являются клоунадой и не больше. Поскольку даже белорусским военным понятно, что решение о вступлении Беларуси в войну против Украины будет принимать Путин. Даже сейчас уже некоторые приказы из Кремля поступают непосредственно военным Белоруссии, минуя Лукашенко". – добавила она.