"Вопрос не в присоединении": Блинкен о возможном участии США в нормандском формате

Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.



"Я не думаю, что вопрос в том, нужно ли присоединяться к формату. А в том, будет ли нам полезно попытаться содействовать, помочь, поддержать каким-то образом. Если да, то да - мы готовы это сделать. Поделимся с нашими союзниками, партнерами Францией и Германией такими выводами", - сказал Блинкен.



Госсекретарь США заявил, что существует много важных шагов в рамках Минских соглашений, которые нужно предпринять как России, так и Украине. Он подчеркнул, что Украина уже начала что-то делать, зато Россия не выполняет свои обязательства.



"Вопрос - серьезно ли настроена Россия для разрешения кризиса на Донбассе из-за Минского процесса. Если да, это единственный путь вперед. Если Россия серьезно относится к выполнению Минских договоренностей, мы готовы поддерживать это и поддерживать нормандский формат", - сказал Блинкен.

Напомним, 19 января Зеленский провел переговоры с Блинкеном.