"Вопрос не в бюджете". Зеленский уверяет, что Офис первой леди не потребует дополнительного госфинансирования
Владимир и Елена Зеленские дали совместное интервью телеканалу "Интер", вышедшее вечером в воскресенье, 22 августа 2021 года
В нем они, в частности, остановились на особенностях обеспечения деятельности новосозданного Офиса первой леди, рассказывает Еспресо.TV .
"Я считаю, что " первая леди " - это профессия. Так оно и есть. Невидимый фронт работы. Ты можешь помогать. Если ты можешь помогать, тебе нужны соответствующие полномочия и люди. Просто помогать. И здесь снова - Елена правильно сказала - вопрос не в бюджете. Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы она помогала и помогла людям Украины ", - приводит слова Зеленского агентство Инфтерфакс-Украина .
По словам самой Зеленской, создание Офиса первой леди, "является спорным вопросом".
"Поскольку людям кажется, что будут тратиться какие-то средства (государственные, - ИФ) дополнительные. Это не так. Они и сейчас не тратятся", - сказала Зеленская в интервью.
- 3 июня Елена Зеленская инициировала создание Офиса первой леди на базе Офиса президента.
- Сейчас статус первой леди в Украине законодательно не закреплен, однако, по словам жены президента Украины, "у общества есть большие ожидания от ее работы".
- Зеленская уже определила четыре основных направления своей работы, а именно культурная дипломатия, безбарьерность, сопровождение президента и реформа питания в школах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное