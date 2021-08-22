"Вопрос не в бюджете". Зеленский уверяет, что Офис первой леди не потребует дополнительного госфинансирования

В нем они, в частности, остановились на особенностях обеспечения деятельности новосозданного Офиса первой леди, рассказывает Еспресо.TV .



"Я считаю, что " первая леди " - это профессия. Так оно и есть. Невидимый фронт работы. Ты можешь помогать. Если ты можешь помогать, тебе нужны соответствующие полномочия и люди. Просто помогать. И здесь снова - Елена правильно сказала - вопрос не в бюджете. Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы она помогала и помогла людям Украины ", - приводит слова Зеленского агентство Инфтерфакс-Украина .

По словам самой Зеленской, создание Офиса первой леди, "является спорным вопросом".

"Поскольку людям кажется, что будут тратиться какие-то средства (государственные, - ИФ) дополнительные. Это не так. Они и сейчас не тратятся", - сказала Зеленская в интервью.