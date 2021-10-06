Вопрос национальной безопасности: Шмыгаль поручил Нафтогазу и Укргаздобыче увеличить добычу собственного газа

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи правительство ставит четкую задачу нарастить добычу собственного газа", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что правительство предоставило для этого все инструменты: передало участки для добычи, предоставило лицензии на добычу и распределение продукции.



"Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул премьер.



По его словам, в мире происходит масштабный энергетический кризис. Так, цена на газ на европейских биржах чуть ли не в десять раз превышает цены, которые были в прошлом году, устанавливая исторический максимум. Также растут цены на нефть и уголь, что приводит к остановке отдельных предприятий и отраслей промышленности в мире.



"Российская Федерация фактически продолжает свой шантаж, чтобы страны ЕС позволили ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2". Франция, Испания, Чехия, Греция, Румыния уже призвали Европейский Союз расследовать ситуацию с газовым кризисом", - подчеркнул Шмыгаль.



Что касается ситуации в Украине, глава правительства отметил, что в подземных хранилищах есть 19 млрд куб. м газа, что является достаточным объемом для прохождения отопительного сезона.

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