"Вопрос нацбезопасности и репутации": политолог Билитвина о назначении Левченко из "Квартала" советницей Зеленского

Об этом она сказала в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой".



"Это очень странная реакция на тот скандал, который возник вследствие поведения ее мужа. Это как поощрение какое-то для других. Здесь много вопросов не только к этим супругам, но и к тем, кто назначал. В частности, к кадровой политике президента", - заявила Беливитина.



По ее мнению, Зеленский, окружая себя людьми, которых он знает по студии "Квартал 95", выбирает лояльность вместо профессионализма и компентентности.



"Это вопрос кадровой политики, вопрос национальной безопасности и это вопрос репутационных рисков для самого президента. Некомпетентность провоцирует такие ситуации, которые потом приводят к скандалам и они негативно отражаются на рейтинге власти. Несмотря на происходящее, президент все равно не отказывается от такой политики и, конечно, она будет способствовать понижению его рейтинга", - подытожил политология.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

28 декабря СБУ сообщила, что помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне.

Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, жену бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников ОП 21 декабря 2021 года.