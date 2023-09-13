"Вопрос нацбезопасности": Армения ратифицирует Римский статут
Премьер-министр Николай Пашинян объявил, что Армения полностью ратифицирует Римский статути подчеркнул, что это не связано с отношениями страны с РФ
Об этом он сказал во время заседания правительства в Национальном собрании, пишет "Арменпресс".
Пашинян подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности страны.
"Правительство направило Римский статут в Национальное собрание, и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет отношения к армянско-российским отношениям, это касается вопросов безопасности Армении", - сказал премьер.
Отмечается, что в 2022 году правительство уже обращалось в Конституционный суд по поводу ратификации. Позже Римский статут Международного уголовного суда поступил на ратификацию в Национальное собрание.
Издание сообщает, что правительство страны снова вернулось к вопросу признания Римского статута, поскольку, согласно обоснованию этого проекта, они видят возможность привлечь Азербайджан к ответственности.
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