"Вопрос нацбезопасности": Армения ратифицирует Римский статут

Об этом он сказал во время заседания правительства в Национальном собрании, пишет "Арменпресс".

Пашинян подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности страны.

"Правительство направило Римский статут в Национальное собрание, и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет отношения к армянско-российским отношениям, это касается вопросов безопасности Армении", - сказал премьер.

Отмечается, что в 2022 году правительство уже обращалось в Конституционный суд по поводу ратификации. Позже Римский статут Международного уголовного суда поступил на ратификацию в Национальное собрание.

Издание сообщает, что правительство страны снова вернулось к вопросу признания Римского статута, поскольку, согласно обоснованию этого проекта, они видят возможность привлечь Азербайджан к ответственности.