Вопрос НАТО для Украины уже решен, - дипломат Харченко

Такое мнение высказал дипломат в эфире Еспресо.



"Главная проблема сейчас - не только наша, но и мировая, - как уничтожить путинский режим. Именно из этого нужно выходить, с НАТО или без НАТО, с ЕС или без ЕС, или Украине самой. Сейчас помогают страны-члены НАТО и ЕС решать главный вопрос – это довести путинский режим до того уровня, когда он не будет представлять угрозу не только Украине, но и миру. Эта политика сформулирована Вашингтоном и Лондоном. Под эту политику создана в Рамштайне группа друзей, или, как говорят, антипутинская коалиция в поддержку Украины именно с этой целью. И этот вопрос главный" - заметил Чрезвычайный и Полномочный посол.



Игорь Харченко напомнил, что именно он в 1997 году был тем самым украинским дипломатом, который фактически сделал хартию об особом партнерстве Украины и НАТО. В 2008 году в Бухаресте НАТО уже приняло решение о том, что Украина будет членом Альянса. То есть, решение политическое уже принято в тех сроках, в которых действует международная бюрократия.



"Вопрос НАТО, как бы это парадоксально от меня ни звучало, сейчас неважен, потому что сегодня ВСУ доказали, что они выполняют роль и Совета Безопасности ООН, и НАТО, то есть они несут на себе бремя обеспечения мировой безопасности, которая сегодня сошлась на украинской территории. Украине не нужен план действия членства в НАТО. Решение принятия в Альянс и все эти планы – это политические решения, которые выполняют функцию, чтобы понять, готова ли страна стать членом клуба. Мне кажется, что за последние 8 лет Украина более чем доказала, что она не нуждается в планах и сейчас выполняет этот план действий по членству в Альянсе",- подчеркнул дипломат.



Игорь Харченко считает, что вопрос НАТО уже решен, и сейчас медийное освещение не столь важно, как важнее показывать ситуации на поле боя с освобождением всех украинских территорий, которые сегодня захвачены РФ.

Временно поверенный США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина имеет шанс стать членом НАТО , обойдя этап "План действий по членству".

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств, которая состоится 15-16 июня в Брюсселе

Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс после завершения войны со страной-агрессором РФ.

Петр Порошенко заявил , что Украина должна получить ПДЧ в НАТО на ближайшем саммите в Мадриде

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb