"Вопрос месяцев": министр обороны Польши сказал, что нужно для победы Украины в войне
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что война в Украине продлится месяцы. Для победы поддержка Запада должна оставаться на стабильно высоком уровне
Об этом он сказал в интервью Укринформу .
"Это скорее вопрос месяцев, а не недель", - ответил Блащак на вопрос о том, сколько еще будет продолжаться война в Украине.
По его словам, Россия потерпела неудачу, как бы она ни пыталась продемонстрировать успех так называемой военной операции.
"Первый этап этой войны украинцы уже выиграли. Они оттеснили россиян от Киева, остановили их на востоке и успешно удерживают длинную линию фронта. Россия, несмотря на всю свою пропаганду успеха, потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, втянула россиян в длительный конфликт, который дискредитировал их на международном уровне и в котором они несут огромные потери", - сказал глава минобороны Польши.
Министр подчеркнул, что сохранение поддержки Украины со стороны Запада - единственный путь к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес считает, что война в Украине продлится еще год , ведь РФ демонстрирует пренебрежение к жизни как украинцев, так и своих военных.
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