Об этом он сказал в интервью Укринформу .

"Это скорее вопрос месяцев, а не недель", - ответил Блащак на вопрос о том, сколько еще будет продолжаться война в Украине.

По его словам, Россия потерпела неудачу, как бы она ни пыталась продемонстрировать успех так называемой военной операции.

"Первый этап этой войны украинцы уже выиграли. Они оттеснили россиян от Киева, остановили их на востоке и успешно удерживают длинную линию фронта. Россия, несмотря на всю свою пропаганду успеха, потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, втянула россиян в длительный конфликт, который дискредитировал их на международном уровне и в котором они несут огромные потери", - сказал глава минобороны Польши.

Министр подчеркнул, что сохранение поддержки Украины со стороны Запада - единственный путь к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами.