Вопрос к мужчинам "Как часто ты думаешь о Римской империи?" неожиданно взорвало TikTok: подборка ответов

Сущность тренда заключается в том, что девушки и жены спрашивают у своих мужей, юношей и других друзей и родственников мужского пола, как часто они думают о Римской империи. Ответы отличаются, однако оказалось, что мало кто остался безразличным: их количество варьируется от нескольких раз в год до нескольких раз в день!

Откуда пошел этот тренд?

В четверг, 7 сентября, пользовательница Twitter Келси Льюис Винсент поделилась , что увидела в Instagram видео, в котором рассказывалось, что "женщины понятия не имеют, как часто мужчины в своей жизни думают о Римской империи".

Увидев это, девушка задала такой вопрос своему мужу Реми, и ответ ее шокировал – оказалось, что он думает о Римской империи каждый день!

Удивление пользовательницы вызвало интерес и у других девушек – и уже через несколько дней TikTok заполонили видео, где мужчины отвечают на этот вопрос.

"Мы с Реми искренне порадовались, что это так взорвалось. Для меня это был веселый маленький взгляд на внутреннюю жизнь моего мужа", - прокомментировала неожиданный ответ Келси.

На сегодняшний день этот твит набрал 8,2 млн просмотров, а 13 сентября девушка поделилась , что из-за невероятной популярности твита и тренда в TikTok с ней даже начали связываться старые друзья и одноклассники.

Подборка ответов

По состоянию на 18 сентября, самым популярным видео по тегу "Roman Empire" является ролик пользователя thecamhigby , где он перечисляет все достижения и достояния Римской империи, которые и поныне возбуждают мужчин. Среди них – огромные территории, колонии и Колизей.

Оказалось, что некоторые мужчины думают о Римской империи еженедельно , некоторые – раз или несколько раз в месяц, а некоторые – даже ежедневно . Выяснилось, что даже заставки на смартфонах некоторых мужчин – это изображение сцен из истории Римской империи.

Один из мужчин поделился, что думает о Римской империи дважды в день из-за ее уникальной цивилизации и достижений. Однако наиболее неожиданным оказался ответ три раза в день.

Большинство опрошенных объяснили, что им действительно не дают покоя достояния, которые оставила эта Империя. Конечно, среди опрошенных есть и те, которые совсем не вспоминают о Римской империи в повседневной жизни – однако их оказалось меньшинство.