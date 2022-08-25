Вопрос истребителей для Украины обсуждается, но на передачу уйдут годы, - Пентагон

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

"Что касается самолетов, например, четвертого поколения, даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли всего через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на востоке и возможно , перехода в контрнаступление", – сказал он.

Каль подчеркнул, что текущий приоритет США - это обеспечение эффективного использования самолетов, которые уже есть у Украины.

Он отметил, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM.

"Мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – сказал заместитель главы Пентагона.

Чиновник отметил, что переговоры о передаче Украине американских истребителей продолжаются.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин поручил своему офису работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по сути над формированием будущей картины украинских вооруженных сил на средне- и долгосрочную перспективу.

"Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты", - сказал Колин Каль.

22 июля СМИ сообщили, что Министерство обороны США изучает перспективы поставок Украине в боевые самолеты тактической авиации. Ранее Конгресс уже проголосовал за бюджет Пентагона, предусматривающий 100 млн долларов для организации обучения украинских пилотов. Предложение запланировать средства на эти нужды внес конгрессмен республиканец Адам Кинзингер.

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