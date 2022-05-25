Вопрос эмбарго на российскую нефть решится уже в понедельник, 30 мая, - глава Евросовета Мишель
Любые вопросы о предложенном запрете на импорт российской нефти будут решены до следующего заседания совета 30 мая
Об этом передает CNN со ссылкой на слова главы Евросовета Шарля Мишеля.
По словам главы Европейского совета, хотя он "все еще уверен", что блок сможет решить любые вопросы, для этого потребуется много диалога.
"Мы очень упорно работаем, чтобы иметь возможность оставаться едиными", – подчеркнул Мишель.
- Напомним, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости".
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