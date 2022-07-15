Вопрос долгов за "коммуналку" уже стоит остро, - глава Союза потребителей коммунальных услуг

Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире Еспресо.

"Действительно есть мораторий на повышение тарифов, я не вижу проблемы в нем, поэтому их повышение не имеет никакого смысла. Нужно навести порядок в системе ЖКХ, разобраться с тем, кто платит, кто не платит, кто проживает", - сказал он.

По словам эксперта, в Украине сейчас кризис платежеспособности за коммунальные услуги

"У нас в зоне боевых действий платят за коммунальные услуги не более 10% потребителей. В средней зоне (Киев, Винница) платят до 60%. В зоне удаления боевых действий – до 80% доходит, на период войны – это довольно вменяемая цифра. Здесь вопрос не о повышении тарифов, а о том, как украинцы будут платить по тарифам во время войны дальше, особенно во время отопительного сезона", - отметил Попенко.

Он отметил, что даже без войны в Николаевской или Кировоградской области за отопление платили не больше 50% населения.

"Вопрос долгов за коммуналку уже сегодня очень остро стоит. Только за газ долги на 1 июня составляют 85 млрд грн, а общий долг за все услуги на 1 января составлял 83,6 млрд. На сегодняшний день за газ украинцы задолжали больше, чем пол года назад за все коммунальные услуги. Сейчас, по предварительным данным, долги за коммунальные услуги составляют по меньшей мере 140 млрд грн", - подытожил Попенко.