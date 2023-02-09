"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей решен". Ермак анонсировал хорошие новости для Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал хорошие новости: он утверждает, что вопрос передачи Украине дальнобойного оружия и истребителей уже решен
Об этом Андрей Ермак сообщил в телеграме.
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", - написал он.
В частности, руководитель Офиса президента анонсировал другие хорошие новости: во время дороги Владимира Зеленского в Брюссель 9 февраля глава государства продолжил общение с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и союзниками.
"Вместе с президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эмманюэлем Бонном, а также французской дипломатом Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единая цель – победа над РФ. Сегодня еще готовим приятные сюрпризы", – сообщил Андрей Ермак.
- 8 февраля Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это - "крылья для свободы".
- После этого премьер Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты страна может передать Украине.
- 9 февраля Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном просил о поставках Украине боевой авиации.
- Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство не сможет немедленно передать самолеты Украине: это может занять месяцы.
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