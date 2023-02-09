Об этом Андрей Ермак сообщил в телеграме.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", - написал он.

В частности, руководитель Офиса президента анонсировал другие хорошие новости: во время дороги Владимира Зеленского в Брюссель 9 февраля глава государства продолжил общение с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и союзниками.

"Вместе с президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эмманюэлем Бонном, а также французской дипломатом Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единая цель – победа над РФ. Сегодня еще готовим приятные сюрпризы", – сообщил Андрей Ермак.