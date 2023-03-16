Вопрос "будем мы или не будем" не теряет актуальности
А с какими очередными бля*ями Подоляк — мне это совсем не интересно
Эмоции людей — большая наука.
Ситуация 1.
Является человек, говорит: я ваш новый реформатор.
Люди хмыкают, наблюдают и, в зависимости от его работы, признают реформатором или нет.
Потом выходит какой-то Манекен007 и говорит: он никакой не реформатор, потому что свет забыл выключить и еще где-то лампочка исчезла. Ущерб государству бешеный, он/она — коррупционер.
И большинство так: гм, все очень неоднозначно!
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Из-за паузы шока и отвращения появляются голоса: Мата Хари была непревзойденной шпионкой, ценные данные получают из соцсетей во время общения. Самые смелые дополняют: лучшее место для хорошего секса – библиотека!
Ситуация 2.
Выходит Манекен007 и говорит: я — герой/героиня и вот мой документ.
Люди удивляются, как сменив вывеску "Бордель" на "Библиотеку", можно породить Геракла.
Из-за паузы шока и отвращения появляются голоса: Мата Хари была непревзойденной шпионкой, ценные данные получают из соцсетей во время общения. Самые смелые дополняют: лучшее место для хорошего секса – библиотека!
Общество, у нас война!
Это не "где-то Большое АТО".
Вопрос "будем мы или не будем" не теряет актуальности ни дня.
У нас Бахмут истекает кровью.
У нас единственная проблема – кремль.
Или вы хотите в итоге огромных разрушений и жертв снова услышать чье-то: не шмагла, пра*балы? И легче ли будет вам, что кто-то, который обещал все - опять зафакапился и упустил ваше персональное будущее?!
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Вопросы, которые у нас должны быть сейчас: все ли мы сделали для победы? Способны ли те, кто обещал отстоять Соледарь и Бахмут — отстоять его и гнать врага? Может ли проваливший подготовку к войне — привести нас к победе, которая нужна нации? И что будет После?!
Или вы хотите в итоге огромных разрушений и жертв снова услышать чье-то: не шмагла, пра*бали?
И легче ли будет вам, что кто-то, обещавший все — опять зафокапился и упустил ваше персональное будущее?!
Это единственное, что нас должно волновать.
А с какими дежурными бля*ями Подоляк — мне это совсем не интересно, он в таком обществе постоянно, ему не привыкать.
Завершится война, с него тоже спросим.
Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт
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