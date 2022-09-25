Просил бы вас отрефлексировать на ключевое событие – так называемую путинскую эскападу и одновременно путинскую одиссею. Речь идет о полной мобилизации, которой не было с 1941 года. Несмотря на все, Путин на нее отважился. А мы знаем, как завершилась первая российская всеобщая мобилизация в 1914 году. Николай Романов и его семья не пережили ее.

Да, действительно, мобилизованные крестьяне с винтовками вернулись в Петроград и такую заварили кашу, с которой мы все на постсоветском пространстве до сих пор не можем справиться.

Вы правы. Это не частичная мобилизация. Я внимательно прочитал указ и у меня даже есть сведения о 7-м тайном пункте. Он дает все права российским властям мобилизовать любого гражданина Российской Федерации. Что касается цифр, сначала Шойгу озвучивал 300 тысяч. Но вот появилась последняя информация, что в седьмом пункте указа написано "до миллиона". Но это уже не имеет никакого значения. Указ дает право схватить любого и отправить на украинский фронт.

Путин совершил, конечно, колоссальную ошибку, такую же, как царь Николай, дав 10 миллионам крестьян винтовки.

И впервые за годы его правления наметилась очень серьезная социальная проблема. Дело в том, что все люди, которые были обмануты имперской пропагандой, ненавистью к Украине или хотели подзаработать, "постреляв хохлов", – они уже туда отправились. Больше в России уже не осталось ни одного добровольца. Из этих 25, 30 или 40 миллионов военнообязанных (разные цифры называются) никто, ни один человек не хочет добровольно ехать в Украину.

Потому что уезжают они не на сафари. Маршрут прямой – они превращаются в 200-х или 300-х и, соответственно, происходит бартер на "жигули". Мы понимаем это. Но Путин все равно пошел на это…

Это жест отчаяния, паники. Я напомню, что еще за несколько дней до этого, перед его отъездом на провальный саммит в Самарканде (вероятно, имевший на него тяжелое психологическое влияние и подтолкнувший к таким самоубийственным решениям), открылась сессия российского так называемого парламента. Там вылез такой коммунофашист Зюганов и своим громким голосом потребовал как раз мобилизации. И что случилось? В течение получаса один за другим ответственные чиновники президента (Песков, Клишас, Володин) выступили и сказали, что "нет, ни в коем случае никакой мобилизации не планируют". Но этим все не ограничилось. Через 2 часа на экран Первого канала вытащили пресс-секретаря Зюганова и заставили очень долго и униженно объяснять, что "вы не так поняли Геннадия Андреевича. Никакой мобилизации он не имел в виду. Он имел в виду сугубо экономическую мобилизацию: чтобы военные заводы работали в 3-4 смены, чтобы опаздывающих на работу расстреливали по законам военного времени. Вот что он имел в виду!"

Путин боялся этой мобилизации. И вдруг все перевернулось по его возвращении в понедельник утром – мобилизация. И фактически он объявил о том, что через две недели 4 области Украины будут законодательно (думой и советом федерации) признаны российскими территориями. Так он полностью разрушил все оставшиеся у него активы на внешнеполитическом фронте. Это очень успешно совпало с сессией Генеральной ассамблеи ООН. Мы слышали выступления всех мировых лидеров. Тот же Байден никогда так резко не говорил о том, что Путин поставил задачу геноцида, уничтожение украинского народа – "erase (стереть с лица земли) украинское государство мы никогда не позволим".

В чем причина такой самоубийственной истерической реакции Путина? Мне кажется, что внутри кремлевской группировки явно сформировались две партии. Я бы их условно назвал ультрафашистами и умеренными фашистами. Из ультрафашистов вы знаете господина Стрелкова, который каждый день появляется на украинском телевидении. Кстати, после этих решений он стал появляться на официальных российских провластных ресурсах, знаменуя победу (возможно временную) ультрафашистской партии.

Умеренные фашисты – это, мне кажется, большинство окружения Путина. Они понимают, что война провалилась, и ищут какой-то выход для сохранения своего режима, для сохранения власти и денег.

По моим ощущениям, он понял, что продолжение этой умеренно-фашистской линии приведет к тому, что соратники попросят его как-нибудь уйти в тень.

Ибо им будет легче договариваться с Западом о каких-либо условиях выхода из войны без Путина. Кроме того, можно будет объяснить народу, что "виновен был Путин".

Вы едва ли не единственный, кто провел определенные параллели между указом о мобилизации и встречей в Самарканде. Речь идет о заседании ШОС. Мы понимаем, что на подобное, беспрецедентное решение, возможно самоубийственное решение для путинского режима, он пошел именно после этого незапамятного заседания, в котором Си Цзиньпин даже не принял участия в общей ритуальной трапезе, совместном ужине. Что-то там произошло и, возможно, есть непосредственная связь .

Вы знаете, то, что произошло в Самарканде, – это самое тяжелое внешнеполитическое поражение Путина. Ведь до последнего времени вся российская пропаганда бодрилась лозунгом "За нас большинство населения земного шара". Они глупо, арифметически, добавляли полтора миллиарда китайцев и более миллиарда индусов и говорили, что за них большинство.

Он получил не то, что холодный душ. Ритуалы на Востоке – это очень важная вещь. Вы обратили внимание, что все демонстративно опаздывали на встречу с Путиным? Не только великие Моди и Си, но даже такие мелкие вассалы, как таджикский и киргизский премьеры. Моди вообще прочитал ему публичную лекцию, как ученику-двоечнику. Помните, еще много лет назад Обама сравнивал Путина на встрече G7 с сидящим на задней парте второгодником. Так вот Моди читал ему лекцию, как второгоднику.

Перед тем он просто извивался перед Си. Картинка "Путин и Си" напоминала мне картинку "Лукашенко и Путин". Особенно в первые дни, когда Лукашенко был испуган протестами в Беларуси. Когда Лукашенко чуть не лежал на полу, распластавшись перед Путиным. А Путин, как обычно, широко и пошло расставив свои коротенькие ножки, сидел над ним. Так и Путин: "Мы понимаем вашу обеспокоенность, дорогой товарищ Си. Мы попытаемся ее как-то развеять". Извинялся перед ним, убеждал, что он за мир и так далее. Это ужасное поражение.

И финальная сцена, конечно. Великие, не дожидаясь, уехали с прощального обеда. А прощальной трапезой рулил Эрдоган. Опять же, по восточной традиции, он сидел на таком троне, выше других собеседников. И где-то вдалеке, на краю диванчика, зажатый между Рахмоновым и Лукашенко, мы могли узнать когда-то великого вождя "русского мира".

Это было ужасное публичное унижение Путина. И это теми, на кого он рассчитывал как на своих союзников.

Там был очень характерный момент, когда Путин во время встречи с премьер-министром Индии начал бекать и мекать что-то о возможных переговорах и завел свою любимую шарманку, что это Украина не хочет переговоров, а он к ним готов. И соответственно, буквально через пару дней после этого, произошла всеобщая мобилизация. Зачем он врал в глаза индийскому премьеру?

Очевидно, даже не очевидно, а точно. Во-первых – чем объяснить изменение этого так называемого глобального Юга? Конечно все меняет. Я даже не представляю, насколько. Меняют успехи или неудачи на фронте. Успех украинской армии – наступление под Харьковом, резко изменившее ситуацию в Вашингтоне, мы это уже обсуждали, и в Москве. Но я не представлял, что оно уже настолько изменило ситуацию в остальном мире. Проигравшие не нужны никому. И, конечно, это все видели в Москве, это видела партия умеренных империалистов. Моя гипотеза, объясняющая этот переворот, а я замечу, что в середине прошлой недели мобилизация полностью исключалась, Зюганова чуть не размазали по стенке в президентском аппарате за это предложение. Также ничего не говорили о референдумах. Один из крупнейших ястребов, Турчак, говорил, что, возможно, референдум проведут 4 ноября. Но все изменилось в понедельник утром. Я думаю, что по возвращении Путин, столкнувшись с позицией "умеренных фашистов", понял, что продолжение этой умеренной линии, стремление склонить Зеленского к переговорам и вырвать что-то такое, что можно как фейк продать, включает мягкое, но отстранение Путина от власти. Конечно, этим людям было легче создать свой внутриполитический маневр, уговорив Путина, ведь давно идут переговоры о транзите. Мол у Путина ухудшилось здоровье и он временно передает свои полномочия коллективному органу Совбеза.

То есть коллективному Патрушеву…

Коллективному. Важно слово "коллективный". В этой ситуации никто не рвется определить себя единолично. Взять на себя ответственность за капитуляцию никто не желает. И это будет размазано в коллективном органе. Я думаю, что этот взрыв произошел утром в понедельник. Он понял, что эта линия приведет его к отстранению от власти. Сначала мягкому, а потом уж как получится.

Путин резко перешел на сторону ультрафашистской партии. Он стал ее героем. Тот самый Гиркин, еще вчера требовавший повесить Путина, впервые его похвалил.

Два дня все эти патриотические каналы были в восторге от гениальных шагов Путина, до вчерашнего вечера, когда произошел обмен пленными. Это оказалось огромной политической и психологической победой Украины. Украине удалось вырвать из российских застенков героев "Азова" и ультрафашистская партия снова взбесилась и обвиняет Путина. Ситуация такова, что победы украинского оружия вызвали серьезный разрыв между партией умеренных фашистов и ультрафашистов. Путин мечется между ними и в результате они просто ему порвут задницу. Он не сможет удовлетворить и тех и других. В момент, когда мы с вами беседуем, весь так называемый патриотический русский лагерь кипит чрезвычайным возмущением – как это Путин пошел на такую измену. А в то же время назревают социальные недовольства. Эти 25-30 миллионов людей, которых потенциально могут повесткой вырвать и отправить на фронт, они и их семьи недовольны. Даже в первый вечер никем не организованные спонтанные акции протестов, несмотря на угрозы. Люди были задержаны, это более тысячи человек. Это герои, которые получат большие сроки, но это просто первая реакция в первый вечер. Это сопротивление будет расти. Словом, это два символичных шага – так называемые референдумы и мобилизация.

Здесь еще есть ключевой вопрос ядерного шантажа. Мы понимаем, что человек, который не блефует, никогда не будет сто раз подряд повторять, что он не блефует. Конечно, это напоминает довольно хрестоматийную сцену с определенным кричащим гопником – "держите меня семеро, иначе ножичком полосну". Соответственно, вопрос тактического ядерного оружия должна решать не только Украина, но и коллективный Запад. Мы понимаем, что в Вашингтоне, я думаю непрозрачно и прозрачно, намекали Путину о конкретной ответственности. И генерал Бен Ходжес – бывший командующий сухопутными войсками США на европейском континенте также однозначно намекнул, что произойдет с черноморским флотом Российской Федерации, который пойдет курсом крейсера "Москва" – ко дну. Генерал Ходжес – человек опытный, авторитетный и он слов на ветер не бросает. Но вопрос тактического ядерного оружия остается на столе.

Я вам назову еще более авторитетного американского эксперта, чем Ходжес – президент Байден. Он не двусмысленно предупредил трижды – "Don't, don't, don't" Путину. Ну, в общем, мы эту тему с вами обсуждаем уже почти год. Ядерный шантаж Путин успешно применял 15 лет. Благодаря этому Украина и Грузия не были приняты в НАТО в 2008 году и после. Поэтому не было никакой реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но Запад, наконец, пережил этот страх перед этим шантажом и, как я уже рассказывал об этом, создал систему тактического ядерного оружия. И недвусмысленно Путину было заявлено на всех уровнях, кроме лично Байдена. Но вот Байден попросил задать ему такой вопрос. Путину ответили, что из-за использования ядерного оружия Запад не капитулирует, а наоборот будет готов использовать тактическое ядерное оружие и другие средства и нанесет сокрушительный удар по России и в том числе по Путину.

Проще говоря, ему сказали, что его убьют – в том случае если он использует ядерное оружие. Лично его убьют.

Поэтому эта карта уже бита. Реально у Путина остается сейчас только одна карта, он ее также использует – это угроза сокрушительных ударов по жизненной инфраструктуре Украины. Он же сказал, что только предупреждал, когда ударил по гидросооружениям и в Кривом Роге, и по ТЭЦ в Харькове. Здесь есть одна проблема – ее поставил генерал Залужный в своей знаменитой статье с генералом Забродским 7 сентября. Это безнаказанность России. Это асимметрия, двадцатикратное превосходство России в дальности огневого действия. Если до недавнего времени Украина могла наносить удары по российским объектам на расстояние 100 километров, то дальняя авиация России с ракетами может наносить удары на две тысячи километров безнаказанно. Вот, собственно, удары по Харьковской ТЭЦ были нанесены из региона Каспийского моря, как они сообщили, хвастаясь. Вот в чем призыв генерала Залужного.

Ключевое слово – безнаказанность. И мы понимаем, что теперь безнаказанности не будет. И войну внутрь Российской Федерации заведет лично Путин. Гробы пойдут почти в каждую российскую семью. Так мы понимаем, какие сценарии будут реализованы в ближайшие месяцы. То есть сын Пескова, который считает так сказать, что война это дело его крепостных, это тоже чрезвычайно показательный момент. Мы понимаем, что может повториться сценарий первой российско-чеченской войны, когда количество убитых российских военных реализует изменение повестки дня.

Эта безнаказанность – это как раз ключевое понятие. Генерал Залужный писал не для литературного мастерства, а для того, чтобы потребовать у США передать огневые средства, которые ликвидируют это двадцатикратное преимущество России. Прежде всего, дальнобойные ракеты ATACMS к Himars, которые, как выяснилось, имеют две модификации – одна на триста километров другая – на 500 километров.

Если у Украины будет ракеты дальностью на 500 километров, то практически это в зоне досягаемости все города в Европейской части России.

И генерал Залужный верно говорит, что нам даже не нужно будет наносить удары по этим городам России. Достаточно наличие в нашем распоряжении этих средств, чтобы россияне не осмеливались продолжать эту безнаказанную кампанию уничтожения украинской инфраструктуры. Это сейчас ключевой вопрос. Я не могу на него ответить, потому что последние недели и украинские, и американские официальные лица отказываются прямо отвечать на вопросы передали ли эти ракеты Украине. Но это стандартная форма – мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но я думаю, что характер выступлений Байдена и других западных лидеров на Генассамблее, дают все основания предполагать, что принципиально этот вопрос решен и как вы правильно говорите – эта безнаказанность и российской армии, и российских граждан, и российского общества – с этим всем будет покончено в ближайшее время.

Есть еще один, не менее важный и характерный момент, речь идет о формировании отдельных отрядов, отдельных родов войск, которые будут подчинены тем или иным силовым группам. Речь идет о вагнеровцах, группировках Кадырова и так далее. Это действительно означает, что в скором времени могут начаться непрогнозируемые сценарии в дальносрочной перспективе. А в краткосрочной это будет означать, что они боятся друг друга. Я не знаю, насколько сейчас Путин сможет путем объявления общей мобилизации усмирить подобные процессы, но возможно это также попытка решать посредством войны внутренне российское противостояние.

Я вам больше скажу, эта активность Кадырова, его драматические и противоречивые заявления показывают, что Кадыров уже работает в постпутинской и построссийской парадигме. Давайте не будем забывать: Россия – это конфедерация двух государств – Ичкерии и собственно России. И эта конфедерация держится на личной унии Путина и Кадырова. Путин понял, что война в Чечне проиграна и согласился выплачивать режиму Кадырова огромную экономическую дань. Как платила татарским ханам Московия. В ответ Кадыров демонстрирует лояльность Москве, формально сохраняет Чечню и Ичкерию в составе России и даже участвует во внешнеполитических авантюрах. Но это все на личных отношениях Путина и Кадырова. Всем известно, что все силовики ненавидят Кадырова и готовы его попросту ликвидировать в любой удобный момент. Они не соглашались с решением Путина закончить таким образом войну в Чечне. Появились слухи, что Кадырову предлагают какую-то весомую должность – директора Росгвардии или министра обороны, хоть вице-президента при Путине. Но, какую бы должность ему ни дали, если он оторванный от своих боевиков останется в Москве, его просто пристрелят выстрелом в затылок в его же кабинете на следующий день. Он это прекрасно знает и ни на какую должность он не согласится и в отставку он тоже не уйдет. Потому что в Чечне у него также достаточно недовольных его соглашением с Путиным. Главная задача сейчас для него – сохранить свою армию в том необратимом процессе после поражения России, когда ему предстоит продолжать борьбу с преемниками Путина уже за независимость Ичкерии.

Вы провели блестящую аналогию, так сказать, бинарной схемы власти в России, территориально-правовой. Есть еще одна схема – Россия является конфедерацией главного управления разведки генштаба, ФСБ и сейчас видим большую коллективную зону, речь идет о ЧВК Вагнера и не только. И тут снова вытащили из мешка из забвения фельдмаршала Шойгу, которого и не было в повестке дня – речь идет о военных операциях последних пары месяцев. В последний раз Шойгу засветился на стамбульских переговорах. Что означает возвращение Шойгу в данной диспозиции?

Если кто не смотрел, а наверняка многие не смотрели, а это стоило смотреть. Это совершенно жалкое зрелище было. Это было беспомощное бормотание. Мало того, что лгал, что российские потери меньше шести тысяч человек. Это выступал военный вождь. Но вот у него не было ни одной характерной для такой роли фразы, к примеру, что "Мы героически соперничаем", "Мы одержим победу". Он все время бормотал "мы ведем тяжелую работу против НАТО, против нас все НАТО". Думаю, для Путина была задача показать обществу, как ничтожен его министр обороны. Вот, возвращаясь к теме распада, вы правильно заметили,

деятельность Кадырова, это один распад России, территориально-национальный. Он не ограничится выходом Чечни. Чрезвычайное недовольство зреет в Дагестане.

Там невероятная смертность среди дагестанских военных. Уже всем известно, что до сих пор Путин, опасаясь недовольства российского общества, предпочитал отправлять бурят, дагестанцев и так далее. Это один аспект распада России. Но есть еще внутренний – все же видели эту пленку Пригожина, вербовавшего заключенных в лагерях и тюрьмах. Это уже внутренний распад государства. Собственно во многом функция любого государства – это структура, имеющая монополию на насилие. Когда эта монополия передается другим лицам, а тем более криминальным, это очень большой шаг к разрушению.

Мы очень хорошо помним, как проявлялась так называемая сучья война. Речь идет о произведениях Солженицына или Варлама Шаламова. И здесь сейчас зона получает оружие и получает прописку в государстве.

Вот. Профессиональные преступники стали важным политическим субъектом в системе власти России. Вы представляете, что произойдет после поражения, когда вся эта проигравшая армия вернется в столицу. Кто будет самым активным – это вагнеровцы и уголовники. Они придут избалованные грабежами и насилием в украинских селах и городах, где они набивали свои бронетранспортеры пылесосами и телефонами. Они придут на Рублевку за большей добычей. Путин запускает гигантские механизмы окончательного распада. Половина его обращения адресовалась обвинению Запада, что "мы вынуждены даже будем применять ядерное оружие", потому что Запад хочет уничтожить Россию, Запад планирует распад России.

Западу нужно от России одно – уйти с территории Украины, и она это сделает. А вот распад России, о котором мы говорили – и внутренний, и этнический, и территориальный – он запускается каждым решением Путина, особенно этими последними решениями.

В любом случае, мы в Украине можем пожелать Рублевке пережить все сценарии фильма "Холодное лето 53 года" и будем надеяться, что Никита Михалков встретится со своим любимым электоратом в ближайшее время.