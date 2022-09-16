Внимание на этот факт обратил эксперт-религиовед Ярослав Коцюба, обнародовав на своей facebook-странице соответствующее фотоподтверждение.

Как видно на фотографии, глава УПЦ МП Онуфрий указан как деятель Русской православной церкви.

"Можно менять уставы. Можно рассказывать, что связь с РПЦ только "духовная". Можно прикрываться СБУ и госорганами. Официальный сайт МОСКОВСКОГО патриархата (по состоянию на 15.09.2022 г., 22:00)" – прокомментировал Коцюба.

Напомним, 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата объявил о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудил Кирилла и выдвинул условия ПЦУ для переговоров. Это решение позволило священникам УПЦ утверждать, что они не имеют никакого отношения к РПЦ.

7 июня синод русской православной церкви в Москве осудил собор УПЦ, на котором прозвучали заявления о независимости

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