Об этом сообщает Reuters.

В начале марта ритейлер Gap объявил о прекращении поставок своей одежды в Россию из-за военной агрессии против Украины. 10 марта компания Gap сообщила своим сотрудникам, что "руководствуется ценностями" и "гордится правильным поведением за 53 года ведения бизнеса", поэтому прекращает поставки товаров в Россию.

Однако, как видно из отчетов российской таможни, франчайзы американского бренда в Москве получили еще 1 585 партий одежды. В целом с 11 марта по 16 июля московское представительство приняло оригинальную одежду Gap на $5,2 млн.

Поставщиком более 75% отправлений стало лондонское подразделение компании Gap Europe Ltd. Происходило это через Турцию. Лондонское подразделение доставляло разную одежду: от вязаных детских носков и пижам до женских блузок и мужских шорт.

В комментарии Reuters представитель Gap Inc. в Сан-Франциско заявил, что компания прекратила поставки в Россию в марте и поставки не возобновлялись. В ответ представители издания предоставили материнской Gap данные российской таможни, указывающие, что московский франчайзи Gap Retail LLC, управляемый турецкой Fiba Perakende Grubu, продолжал получать одежду.

"Поскольку заказы принимаются за несколько месяцев вперед, наш франчайзинговый партнер забрал свой последний заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправлял и не продавал никаких товаров нашему российскому франчайзинговому партнеру с тех пор, как был обработан его последний заказ", - ответили в компании, подтвердив таким образом, что способствовали поставке одежды в Россию до апреля.

Объясняя, почему поставки продолжались до середины июля, менеджер турецкой Fiba Perakende Grubu отметил, что возникали задержки из-за более длительного транзита по Турции. Также, по словам представителя турецкой компании, задержки были связаны с дополнительным временем обработки на российской таможне.

"Fiba находится в процессе сворачивания своего франчайзингового бизнеса Gap в России после истощения всех запасов", – заверили в турецкой компании.

Согласно таможенным записям, отгрузок в московский Gap Retail после 16 июля не было.

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