English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Вопреки заявлениям о прекращении сотрудничества, Gap продолжал поставлять одежду в Россию до середины июля

Вопреки заявлениям о прекращении сотрудничества, Gap продолжал поставлять одежду в Россию до середины июля

31 октября, 2022 понедельник
17:01
Новости

Американская компания Gap еще 4 месяца после объявления о выходе с российского рынка поставляла одежду в московское представительство через лондонское подразделение

Об этом сообщает Reuters.

В начале марта ритейлер Gap объявил о прекращении поставок своей одежды в Россию из-за военной агрессии против Украины. 10 марта компания Gap сообщила своим сотрудникам, что "руководствуется ценностями" и "гордится правильным поведением за 53 года ведения бизнеса", поэтому прекращает поставки товаров в Россию.

Однако, как видно из отчетов российской таможни, франчайзы американского бренда в Москве получили еще 1 585 партий одежды. В целом с 11 марта по 16 июля московское представительство приняло оригинальную одежду Gap на $5,2 млн.

Поставщиком более 75% отправлений стало лондонское подразделение компании Gap Europe Ltd. Происходило это через Турцию. Лондонское подразделение доставляло разную одежду: от вязаных детских носков и пижам до женских блузок и мужских шорт.

В комментарии Reuters представитель Gap Inc. в Сан-Франциско заявил, что компания прекратила поставки в Россию в марте и поставки не возобновлялись. В ответ представители издания предоставили материнской Gap данные российской таможни, указывающие, что московский франчайзи Gap Retail LLC, управляемый турецкой Fiba Perakende Grubu, продолжал получать одежду.

"Поскольку заказы принимаются за несколько месяцев вперед, наш франчайзинговый партнер забрал свой последний заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправлял и не продавал никаких товаров нашему российскому франчайзинговому партнеру с тех пор, как был обработан его последний заказ", - ответили в компании, подтвердив таким образом, что способствовали поставке одежды в Россию до апреля.

Объясняя, почему поставки продолжались до середины июля, менеджер турецкой Fiba Perakende Grubu отметил, что возникали задержки из-за более длительного транзита по Турции. Также, по словам представителя турецкой компании, задержки были связаны с дополнительным временем обработки на российской таможне.

"Fiba находится в процессе сворачивания своего франчайзингового бизнеса Gap в России после истощения всех запасов", – заверили в турецкой компании.

Согласно таможенным записям, отгрузок в московский Gap Retail после 16 июля не было.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
Читайте также:
Ердоган Путін
31 октября, 2022 понедельник
Между Турцией и Россией может начаться военный конфликт, - политолог Шлинчак
путін путлер
31 октября, 2022 понедельник
В ISW сказали, зачем Путин ждет зиму и что планирует в 2023 году
Київ
31 октября, 2022 понедельник
РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.35
    Покупка 39.35
    Продажа 40.08
  • EUR
    Покупка 38.44
    Продажа 39.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
1 ноября
08:01
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 1 ноября
08:00
Эксклюзив
Герои Украины. Инна Короленко: как музыкальный терапевт стала солдатом-стрелком
07:36
КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения
07:03
Рамзан Кадиыров
Кадыров заявил о возможном продолжении мобилизации в Чечне
06:42
Олаф Шольц
"Я очень расстроен": Шольц призвал экоактивистов прекратить портить предметы искусства и блокировать дороги
06:18
Экс-чиновницу Минобороны подозревают в растрате более 18 млн грн, выделенных на жилье для военных
06:00
Пригожин заявил, что "дети элиты" РФ должны идти воевать и обвинил олигархов в препятствовании полной мобилизации, - ISW
05:42
студент
Вузы в ряде стран изменили условия обучения для украинских студентов-мужчин
05:34
Отключение электричества: в YASNO опубликовали график для Киева
05:26
Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок
05:14
Обновлено
Враг атаковала Полтавщину с помощью дронов. Работало ПВО
05:02
Эксчемпиона мира по шахматам и депутату госдумы РФ Анатолию Карпову обнаружили без сознания в центре Москвы
04:35
Сейчас не время для этого. В Кремле планируют отменить ежегодное обращение Путина к народу и СМИ
04:25
Субсидия для потерявших работу: Минсоцполитики объяснило, как начисляется и при каком условии
03:45
Артиллерия и ракетчики ВСУ выполнили около 180 огневых задач, авиация атаковала скопление врага в районе Снигиревки, - ОК "Юг"
03:42
В десять раз больше, чем украинцы: Монастырский сказал, сколько снарядов в день выстреливает РФ
03:18
На фоне войны в Украине экономика Грузии выросла на "беспрецедентные" 10%, - премьер Гарибашвили
02:23
"Точка поставлена": Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ
01:58
Маск разогнал совет директоров Twitter и усилил контроль над компанией
01:35
Прозрачность и содействие. Военные США начали инспекцию учета западного оружия в Украине
01:26
Вступление Украины в ЕС: Зеленский надеется до конца года увидеть "ясность по поводу начала переговоров"
01:09
Украина, ООН и Турция заявили о действии зернового соглашения, РФ требует дополнительных "гарантий безопасности"
00:14
На Луганщине ВСУ освободили 9 населенных пунктов, - Гайдай
2022, понедельник
31 октября
23:40
Обновлено
Рекордное количество попаданий: во время массированной ракетной атаки силам ПВО удалось сбить более 80% ракет
23:35
Владимир Путин
Путин назвал ракетные удары "ответом за Севастополь" и обвинил Украину в нежелании договариваться
23:23
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Если бы Украина выступила против разоружения Израиля, в РФ кричали бы, что мы хотим снова быть ядерным государством, - Огрызко
22:58
Обломки российской ракеты на территории Молдовы напоминают о необходимости вместе защищаться от рашизма, - Зеленский
22:41
Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за ракетных обстрелов Украины
22:26
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украине передадут установки для уничтожения российских самолетов на расстоянии 100 км. Колонка Сергея Згурца
22:14
Президент "Мотор Сечи" Богуслаев в начале полномасштабной войны приказал разукомплектовать вертолеты, - генпрокурор Костин
21:52
Мы сотрудничаем со Штатами, европейскими странами, Международным уголовным судом, чтобы наказать всех российских убийц и палачей, - Зеленский
21:38
Расстреляны россиянами почти в упор: на Харьковщине зафиксировали еще одно преступление оккупантов
21:37
ООН: Российские военные корабли не имеют права охранять "зерновой коридор"
21:19
Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили усиление обороноспособности Украины
21:02
Нам нужен энергетический "Рамштайн": Порошенко призвал союзников срочно передать Украине оборудование и запчасти для энергосетей
20:57
Эксклюзив
За сутки противник 40 раз безуспешно наступал на Авдеевском направлении, - начальник городской ВА Барабаш
20:50
протести в Ірані
Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека
20:37
В Херсонской области украинские защитники за три минуты уничтожили два ударных вертолета армии РФ
20:33
"Будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине": Зеленский и Фиала подписали декларацию по евроатлантической перспективе Киева
20:10
Читать Франко и Сковороду, смотреть американский фильм: в Одессе мошенник получил необычное наказание
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV