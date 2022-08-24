"Вопиющее военное преступление": Украина предупредила международных партнеров о планах РФ устроить судилище над пленными защитниками Мариуполя
МИД Украины призвал международных партнеров принять меры, чтобы защитить украинских военнопленных и заставить РФ соблюдать нормы международного гуманитарного права
Об этом сообщили на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что Украина обращает внимание международного сообщества на тщательную и целенаправленную подготовку Кремля к совершению судилища над украинскими военнопленными, защитниками и защитницами Мариуполя.
Отмечают, что все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее поведение, согласно положениям международного гуманитарного права.
"Украина проинформировала международных партнеров о намерениях Российской Федерации совершить вопиющее военное преступление и призывает международные организации и государства решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности по обращению с военнопленным" говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Украина документирует все факты и события, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над украинскими защитниками, и каждый военный преступник, задействованный в этом процессе, понесет ответственность.
Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, ІІІ Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, пояснили в пресс-службе.
- 19 августа в разведке сообщили, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.
- 22 августа Владимир Зеленский заявил , что показательный "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе, если он состоится, станет "линией, по которой любые переговоры с РФ будут невозможны".
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