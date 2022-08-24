Об этом сообщили на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что Украина обращает внимание международного сообщества на тщательную и целенаправленную подготовку Кремля к совершению судилища над украинскими военнопленными, защитниками и защитницами Мариуполя.

Отмечают, что все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее поведение, согласно положениям международного гуманитарного права.

"Украина проинформировала международных партнеров о намерениях Российской Федерации совершить вопиющее военное преступление и призывает международные организации и государства решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности по обращению с военнопленным" говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина документирует все факты и события, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над украинскими защитниками, и каждый военный преступник, задействованный в этом процессе, понесет ответственность.

Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, ІІІ Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, пояснили в пресс-службе.

19 августа в разведке сообщили, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

22 августа Владимир Зеленский заявил , что показательный "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе, если он состоится, станет "линией, по которой любые переговоры с РФ будут невозможны".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb