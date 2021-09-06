"Вопиющее неуважение": в ЕС отреагировали на приговоры Колесниковой и Знаку
В ЕС отреагировали на приговоры двум белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике, передает Радио Свобода .
"ЕС выражает сожаление в связи с вопиющим неуважением минским режимом прав человека и основных свобод народа Беларуси", - говорится в заявлении.
Представительница министерства иностранных дел Германии Андреа Зассу заявила журналистам, что приговоры являются примером "безжалостного продолжение репрессий и запугивания со стороны белорусского режима в отношении оппозиционных политиков и гражданского общества".
"Правительство Германии осуждает необоснованный приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку и использование системы правосудия для политических репрессий в Беларуси", - сказала она.
После оглашения приговора министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Лукашенко "должен прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных".
- Минский областной суд вынес приговор белорусским оппозиционерам, членам основного состава Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
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