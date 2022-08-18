Об этом сообщает издание The Hill.

Среди почти 20 человек, подписавших совместное заявление президенту США Джо Байдену, есть экс-послы США в Украине, бывшие генералы, экс-представители госдепа и Пентагона.

Администрацию Байдена призвали дать Украине больше систем HIMARS, доставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, регулярно пополнять боеприпасы и запчасти для артиллерии, а также увеличить противовоздушную оборону малой и средней дальности.

Они отметили, что Белый дом должен действовать "быстрее и более стратегически", чтобы удовлетворить запросы Украины относительно вооружения.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров.

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