"Вооружить, пока не поздно": военные и дипломаты США призвали Байдена усилить военную поддержку Украины
Американские военные, эксперты и дипломаты призвали Байдена усилить военную поддержку Украины, в том числе дать больше систем HIMARS и доставить ракеты ATACMS
Об этом сообщает издание The Hill.
Среди почти 20 человек, подписавших совместное заявление президенту США Джо Байдену, есть экс-послы США в Украине, бывшие генералы, экс-представители госдепа и Пентагона.
Администрацию Байдена призвали дать Украине больше систем HIMARS, доставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, регулярно пополнять боеприпасы и запчасти для артиллерии, а также увеличить противовоздушную оборону малой и средней дальности.
Они отметили, что Белый дом должен действовать "быстрее и более стратегически", чтобы удовлетворить запросы Украины относительно вооружения.
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