Вооруженный преступник совершил нападения в Роттердаме: три человека погибли
Вооруженный преступник совершил два нападения в Роттердаме, в результате чего три человека погибли, также он поджег дом и учебную аудиторию
Об этом сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию.
Сначала подозреваемый открыл стрельбу в соседнем доме, а затем в ближайшем медицинском центре. Предполагается, что мужчина ранил двух человек в доме, а затем поджег его. Погибла 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь умерла по дороге в больницу.
Затем он пошел в учебный корпус больницы, где открыл стрельбу в студенческой аудитории, вероятно, убив 43-летнего преподавателя и также совершил поджог.
Полиция заявила, что по подозрению в стрельбе задержан 32-летний житель города. О задержанном известно, что в 2021 году он был задержан за жестокое обращение с животными.
По данным полиции, он действовал сам и, похоже, нацелился на этих людей. Один из возможных расследуемых сценариев состоит в том, что ему отказали в учебе. Обучал ли его умерший учитель, неизвестно.
- Напомним, 29 июля в Роттердаме среди участников летнего карнавала произошла стрельба . В больницу госпитализировали трех человек, среди которых – сам стрелок.
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