Вооруженный преступник совершил нападения в Роттердаме: три человека погибли

Об этом сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию.

Сначала подозреваемый открыл стрельбу в соседнем доме, а затем в ближайшем медицинском центре. Предполагается, что мужчина ранил двух человек в доме, а затем поджег его. Погибла 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь умерла по дороге в больницу.

Затем он пошел в учебный корпус больницы, где открыл стрельбу в студенческой аудитории, вероятно, убив 43-летнего преподавателя и также совершил поджог.

Полиция заявила, что по подозрению в стрельбе задержан 32-летний житель города. О задержанном известно, что в 2021 году он был задержан за жестокое обращение с животными.

По данным полиции, он действовал сам и, похоже, нацелился на этих людей. Один из возможных расследуемых сценариев состоит в том, что ему отказали в учебе. Обучал ли его умерший учитель, неизвестно.