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Вооруженный мужчина пытался попасть в здание минобороны РФ в центре Москвы

7 апреля, 2023 пятница
12:37
Мир

В пятницу, 7 апреля, в центре столицы России задержан мужчина с пневматическим пистолетом. Он пытался попасть в здание минобороны РФ

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечают, что попасть в здание минобороны РФ пытался 40-летний мужчина из Рыбинска Ярославской области. Он был в якобы неадекватном состоянии, имел при себе пистолет и "громко кричал и размахивал руками".

Его задержали, оружие передали на экспертизу. Предварительно, он был вооружен пневматическим пистолетом.

На мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Затем его направили на обследование в психбольницу.

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2023, пятница
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