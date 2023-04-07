Вооруженный мужчина пытался попасть в здание минобороны РФ в центре Москвы
В пятницу, 7 апреля, в центре столицы России задержан мужчина с пневматическим пистолетом. Он пытался попасть в здание минобороны РФ
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечают, что попасть в здание минобороны РФ пытался 40-летний мужчина из Рыбинска Ярославской области. Он был в якобы неадекватном состоянии, имел при себе пистолет и "громко кричал и размахивал руками".
Его задержали, оружие передали на экспертизу. Предварительно, он был вооружен пневматическим пистолетом.
На мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Затем его направили на обследование в психбольницу.
- 6 апреля стало известно, что подконтрольная Кремлю соцсеть ВКонтакте блокирует информацию, связанную с возможностями для россиян уехать за границу.
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