Вооруженный мужчина пытался попасть в здание минобороны РФ в центре Москвы

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечают, что попасть в здание минобороны РФ пытался 40-летний мужчина из Рыбинска Ярославской области. Он был в якобы неадекватном состоянии, имел при себе пистолет и "громко кричал и размахивал руками".

Его задержали, оружие передали на экспертизу. Предварительно, он был вооружен пневматическим пистолетом.

На мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Затем его направили на обследование в психбольницу.