Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, новый пакет помощи позволит украинским силам быстро и точно запускать залповые ракеты по российской артиллерии и войскам. Оружие станет самым современным оружием, предоставленным Украине администрацией Байдена после российского вторжения 24 февраля.

"Мы не видим, как украинская оборона сгибается. Они держатся, но это тяжелая борьба. Мы верим, что эти дополнительные возможности появятся в подходящее время", - замминистра обороны США по политике Колин Кал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе заявил, что Украине нужны ракетные системы, а некоторые страны "затягивают" в обеспечении Киева тяжелым вооружением.

Передача ракетных систем была одобрена после того, как Украина заверила администрацию Байдена, что не будет их использовать для осуществления трансграничных атак на Россию. Администрация также решила послать боеприпасы, которые может запускать HIMARS, с дальностью действия около 45 миль, а не передовую тактическую ракетную систему большой дальности (ATACMS), которая может достигать до 186 миль, что ограничивает, как Украина может использовать оружие.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня.

В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов.

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