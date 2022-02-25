"Вооруженные силы Украины ударили ракетами по российскому военному аэродрому", – Георгий Тука
Сегодня, 25 февраля, украинская "Точка-У" нанесла удар по российскому военному аэродрому в городе Миллерово (Ростовская область РФ)
Об этом сообщил основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл", экспредседатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает " Эспрессо.Запад".
"Что такое "Миллерово"? Город в Ростовской области. Место сосредоточения "братской армии". Город, по которому пожарила наша родненькая "Точка-У"! Наконец-то!" – написал Тука.
Пока официального подтверждения этой информации не было, однако в пабликах Ростовской области России распространяют фото и видео, где видно, как горит военная часть. Добавим, что в городе Миллерово расположен военный аэродром.
"Точка-У" – это ракетный комплекс, который может запускать ракеты на расстояние 120 км.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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