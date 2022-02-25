"Вооруженные силы Украины ударили ракетами по российскому военному аэродрому", – Георгий Тука

Об этом сообщил основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл", экспредседатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает " Эспрессо.Запад".

"Что такое "Миллерово"? Город в Ростовской области. Место сосредоточения "братской армии". Город, по которому пожарила наша родненькая "Точка-У"! Наконец-то!" – написал Тука.

Пока официального подтверждения этой информации не было, однако в пабликах Ростовской области России распространяют фото и видео, где видно, как горит военная часть. Добавим, что в городе Миллерово расположен военный аэродром.

"Точка-У" – это ракетный комплекс, который может запускать ракеты на расстояние 120 км.