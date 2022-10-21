Вооруженные Силы Украины подтвердили удар по Антоновскому мосту
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр, соединяющему временно оккупированные Херсон и левобережье, в частности Олешки и Голую Пристань
Об этом информирует во время телемарафона пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .
"Да, мы держим огневой контроль (над мостом, - ред.), но не мы бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, не бьем по мирному населению и населенным пунктам. То, что на мосту в настоящее время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час. Гражданских там не было", - заявила Гуменюк.
Известно, что рашисты заявляли о якобы четырех погибших, которые "эвакуировались" на левый берег Днепра, впрочем, мост для мирного населения работает с 07:00 до 20:00, а первые сообщения об ударах начали поступать около 23:00.
По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают в левобережную часть Херсонской области. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прогремели шесть взрывов.
Также вследствие удара по российской переправе во временно оккупированном Херсоне ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 9 октября оккупационные власти признали, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов.
- 16 октября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия потеряла возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост.
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