Об этом информирует во время телемарафона пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .

"Да, мы держим огневой контроль (над мостом, - ред.), но не мы бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, не бьем по мирному населению и населенным пунктам. То, что на мосту в настоящее время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час. Гражданских там не было", - заявила Гуменюк.

Известно, что рашисты заявляли о якобы четырех погибших, которые "эвакуировались" на левый берег Днепра, впрочем, мост для мирного населения работает с 07:00 до 20:00, а первые сообщения об ударах начали поступать около 23:00.

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают в левобережную часть Херсонской области. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прогремели шесть взрывов.

Также вследствие удара по российской переправе во временно оккупированном Херсоне ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков.

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