Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки на Донетчине и не дали установить контроль над Углегорской ТЭС, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

На Славянском и Бахмутском направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на установлении контроля над городами Сиверск и Бахмут. Продолжают привлекать все имеющиеся средства огневого поражения по линии соприкосновения.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не было – украинские воины заставили противника отойти.

Россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Сиверск, Верхнекаменное, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском, Южнобужском направлениях оккупанты продолжали обстреливать позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Авиаудар также был зафиксирован вблизи Авдеевки и в районе Потемкино. Подразделения Украины продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и устойчиво держат оборону.

С 24 февраля по 16 июля российские кафиры потеряли около 38 140 рашистов, 1 677 танков, 687 БПЛА, 3 874 бронемашины и 162 крылатые ракеты.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении.

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