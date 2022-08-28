Вооруженные Силы Украины остановили продвижение российских военных около пяти сел на Харьковщине и Донетчине
ВСУ отразили наступательные действия россиян на трех направлениях: возле населенных пунктов Светличное и Богородичное в Харьковской области, Веселая Долина, Первомайское и Павловка в Донецкой области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 28 августа.
На Харьковском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Харькову и нанесли авиаудары возле Рубежного.
Предприняли попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, но "успеха не имели, отошли".
На Славянском направлении происходили вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дубравного, Великой Камышевахи и Карнауховки.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, но "понес потери и был отброшен назад".
На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка.
Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.
На Авдеевском направлении враг предпринял неудачную попытку наступления в районе Первомайского, но понес потери и отошел.
На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы возле Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.
На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Червоного, а также нанес авиационные удары вблизи Полтавки.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополиное, Мирное, Квитневое, Веселый Кут, Лозовое.
Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки.
- Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты ударили кассетным "ураганом" по промзоне Харькова.
- Утром 28 августа вражеские войска обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов в Запорожской области.
- Вооруженные силы Украины нанесли удар 28 августа по российскому штабу, который оккупанты расположили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.
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