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Вооруженные Силы Украины остановили продвижение российских военных около пяти сел на Харьковщине и Донетчине

28 августа, 2022 воскресенье
20:20
война с Россией

ВСУ отразили наступательные действия россиян на трех направлениях: возле населенных пунктов Светличное и Богородичное в Харьковской области, Веселая Долина, Первомайское и Павловка в Донецкой области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 28 августа.

На Харьковском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Харькову и нанесли авиаудары возле Рубежного.

Предприняли попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, но "успеха не имели, отошли".

На Славянском направлении происходили вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дубравного, Великой Камышевахи и Карнауховки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, но "понес потери и был отброшен назад".

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка.

Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг предпринял неудачную попытку наступления в районе Первомайского, но понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы возле Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Червоного, а также нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополиное, Мирное, Квитневое, Веселый Кут, Лозовое.

Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки.

  • Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты ударили кассетным "ураганом" по промзоне Харькова.
  • Утром 28 августа вражеские войска обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов в Запорожской области.
  • Вооруженные силы Украины нанесли удар 28 августа по российскому штабу, который оккупанты расположили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.

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военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Харковщина
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