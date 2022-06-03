Об этом сообщил командир Центра тренировки и доктрины армии США Пол Функ.

"Конфликт – это возможность для армии посмотреть на свою доктрину, не рискуя американскими солдатами", - сказал он.

Отмечается, что группа американских военных прибыла в Европу, чтобы пообщаться с украинскими коллегами, американскими инструкторами и беженцами.

"Они пытаются собраться во всем. Но они пытаются сделать это через призму "будем ли мы готовы к будущему", не правда ли? Поэтому мы не хотим извлекать уроки из прошлого, мы хотим быть готовыми к урокам будущего", - добавил Функ.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Штаты решили предоставить Украине новое вооружение не только для защиты от российской агрессии, но и усиления позиций во время переговоров.

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