Вооруженные силы Швеции запретили сотрудникам пользоваться TikTok с рабочих телефонов
Сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах
Об этом информирует Шведское радио.
Решение запретить TikTok было принято из-за ухудшения внешней ситуации и разведывательной угрозы для сил обороны Швеции.
"Существуют разные риски, связанные с установкой этого приложения", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельд.
Сообщается, что приложение китайской компании собирает данные пользователей – и это вызвало беспокойство, что правительство КНР может получить доступ секретной информации.
Теперь военнослужащие Швеции не могут загружать TikTok на рабочие телефоны, а уже имеющие приложение должны удалить его.
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