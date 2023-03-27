Об этом информирует Шведское радио.

Решение запретить TikTok было принято из-за ухудшения внешней ситуации и разведывательной угрозы для сил обороны Швеции.

"Существуют разные риски, связанные с установкой этого приложения", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельд.

Сообщается, что приложение китайской компании собирает данные пользователей – и это вызвало беспокойство, что правительство КНР может получить доступ секретной информации.

Теперь военнослужащие Швеции не могут загружать TikTok на рабочие телефоны, а уже имеющие приложение должны удалить его.