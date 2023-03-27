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Вооруженные силы Швеции запретили сотрудникам пользоваться TikTok с рабочих телефонов

27 мартa, 2023 понедельник
18:25
Мир TikTok

Сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах

Об этом информирует Шведское радио.

Решение запретить TikTok было принято из-за ухудшения внешней ситуации и разведывательной угрозы для сил обороны Швеции.

"Существуют разные риски, связанные с установкой этого приложения", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельд.

Сообщается, что приложение китайской компании собирает данные пользователей – и это вызвало беспокойство, что правительство КНР может получить доступ секретной информации.

Теперь военнослужащие Швеции не могут загружать TikTok на рабочие телефоны, а уже имеющие приложение должны удалить его.

  • 13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
  • 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
  • 6 января TikTok остановил процесс найма консультантов, которые помогли бы компании реализовать потенциальное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.
  • Уже в конце января сенатор США предложил полностью запретить TikTok. Законопроект о полном запрете TikTok на национальном уровне планировали внести на рассмотрение.
  • 22 марта гендиректор соцсети заявил, что в США законодатели собирают подписи для того, чтобы предоставить Джо Байдену полномочия запретить TikTok в стране. В компании говорят, что из-за этого "настал решающий момент".
  • 25 марта в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США 23 марта прошли слушания, в которых принял участие генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы.
  • В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
  • Президента Владимира Зеленского просят запретить в Украине TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.
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